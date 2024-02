Cesena, crescono ancora i donatori Avis

Nel corso del 2023 Avis Cesena ha raccolto 11.981 unità di sangue intero, confermando sostanzialmente il dato 2022, a cui si aggiungono 4.734 unità di plasma (con un incremento di circa il 20% rispetto al 2022, quando se ne erano raccolte 3.985) e 124 unità di piastrine.

Grazie a questa raccolta è stato possibile curare almeno 16.000 persone, garantendo la sostanziale autosufficienza ematica del nostro territorio. Ricordiamo che il sangue intero viene utilizzato per trasfusioni, trapianti di organi, reparti oncologici, dialisi, incidenti gravi, emorragie da parto e operazioni d’urgenza; il plasma serve per la produzione di farmaci per la cura di gravi malattie, e per la cura degli ustionati; infine, le piastrine sono utilizzate per pratiche di supporto alla chemioterapia, gravi ustioni, problemi cardio vascolari.

E anche nel 2023 la rigorosa organizzazione dell’attività ha permesso di sfruttare al massimo le unità raccolte: appena due le sacche eliminate per iperdatazione. In altre parole: non una goccia di sangue raccolta da Avis Cesena è andata sprecata.

In crescita anche il numero dei donatori. Al 31 dicembre 2023 a Cesena se ne contavano 4.685 (di cui 2929 maschi e 1756 femmine) con un incremento del 3,6% rispetto al 2022.

I nuovi donatori a livello comprensoriale sono stati 1.070, di cui 637 (di cui 323 maschi e 314 femmine) solo a Cesena.

Domenica mattina al Victor di San Vittore è in programma l’assemblea generale a partire dalle 9,45.