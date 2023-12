Cesena, cresce la voglia di regali di Natale: li faranno il 73% e triplicano le persone che spenderanno più di 300 euro

Dalla consueta indagine di Confcommercio-Format sui consumi di Natale emerge che, per la prima volta dal 2019, aumenta rispetto all’anno precedente la quota di chi farà i regali di Natale (73,2% contro il 72,7% dell’anno scorso). Sono stati intervistati anche imprenditori commerciali cesenati, della provincia e della Romagna.

«I prodotti enogastronomici (72,7%) si confermano in cima alla lista delle preferenze seguiti da giocattoli (50,1%), prodotti di bellezza (49,6%), abbigliamento (49,4%) e libri (41,6%) - informa il direttore Giorgio Piastra - Tra i regali che registrano l’incremento maggiore rispetto all’anno scorso si segnalano i prodotti per la cura della persona (+8,6%), i gioielli (+7,9%) e i trattamenti di bellezza (+6,7%); carte regalo e abbonamenti a piattaforme streaming risultano, invece, i regali più acquistati online. Per quanto riguarda il budget per gli acquisti, aumenta la quota di chi è intenzionato a spendere oltre 300 euro (dal 2,8% all’8,3%) e per i regali quest’anno si spenderà mediamente 186 euro pro capite (157 euro nel 2022). Si attingerà poco dalla tredicesima: solo una piccola parte sarà destinata ai regali (il 18,5%), mentre il grosso se ne andrà per pagare tasse e bollette (24,9%) e per le spese per la casa (23,7%). Tra i canali di acquisto preferiti, Internet si conferma al primo posto e in aumento del 6% rispetto all’anno scorso, ma cresce anche l’utilizzo dei negozi di vicinato (dal 45% al 48,3%) e i punti vendita della distribuzione organizzata (dal 53% al 67,7%)”.

«Si tratta di segnali che alimentano una ragionevole fiducia - conclude il direttore Piastra - per quel che concerne le vendite natalizie nelle molteplici gamme merceologiche».