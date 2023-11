Il risultato netto aggregato del Crédit Agricole in Italia nei primi nove mesi del 2023 è pari a 1,118 miliardi di euro (+27% a/a). Lo annuncia l’istituto in una nota. Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con circa 16.300 collaboratori e circa 5,9 milioni di clienti grazie. Il Gruppo Crédit Agricole ha ottenuto un utile netto reported nei primi nove mesi del 2023 di 6,534 miliardi di euro, con ricavi pari a 26,965 miliardi di euro.