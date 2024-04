Cesena, controlli ai centri scommesse: la Polizia identifica 74 persone

Non si fermano le attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato a Cesena: numerosi i locali controllati e le persone identificate. Ieri sera sono stati realizzati diversi controlli presso alcuni esercizi commerciali e centri scommesse da parte del personale delle Volanti del Commissariato di Cesena. In tutto sono stati controllati 9 locali, tra bar e centri scommesse, e identificate 74 persone, di cui 28 con precedenti.

Le aree interessate sono state via Pistoia, via Romea, via Corfù, via Cervese, via del Mare e piazzale Berlinguer.

Quella della prevenzione e del controllo del territorio è tra le attività su cui maggiormente la Polizia di Stato negli ultimi anni ha investito, essendo uno strumento volto a prevenire forme di illegalità diffuse e ad assicurare un elevato livello di sicurezza percepita tra i cittadini. “Il Questore della provincia di Forlì - Cesena - si legge in una nota - è impegnato fortemente nel garantire la costante presenza sul territorio del personale della Polizia di Stato, al fine di monitorare i diversi fenomeni criminali e sociali, sia in un’ottica di prevenzione che di repressione. Questi controlli mirati sono solo gli ultimi che, in ordine di tempo, sono stati realizzati sul territorio cesenate e che si vanno a sommare all’attività che quotidianamente viene svolta dal personale in servizio presso il Commissariato”.