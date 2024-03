Cesena, continua a perseguitare l’ex moglie e il nuovo compagno: 50enne arrestato per la seconda volta in tre mesi

Scatta l’alert del braccialetto elettronico: arrestato un uomo di 50 anni a Cesena sottoposto al divieto di avvicinamento nei confronti della ex moglie e monitorato tramite braccialetto elettronico.

Nel pomeriggio di ieri è scattato l’alert di un braccialetto elettronico dell’uomo, per aver violato il limite dei 500 metri di distanza dall’ormai ex moglie.

L’uomo era stato già arrestato nel gennaio 2024 in flagranza differita per aver posto in essere, nei confronti della ex moglie e del suo attuale compagno, condotte persecutorie. E’ in quella circostanza che l’Autorità Giudiziaria, convalidando l’arresto, disponeva la misura del divieto di avvicinamento alle persone offese e il monitoraggio tramite il dispositivo elettronico del braccialetto.

Ieri allo scattare dell’allarme la pattuglia del Commissariato di Cesena si è portata sul luogo della segnalazione, in via Ravennate, dove la donna abitualmente si reca per lavoro. L’uomo, infatti, nonostante la misura inflittagli dal giudice, veniva intercettato dagli operatori a meno di 300 metri di distanza dalla donna. I poliziotti lo hanno interrogato sul motivo per il quale si trovava proprio nei pressi della zona dove la moglie lavora senza ricevere alcuna motivazione valida. Tra l’altro il cinquantenne negli ultimi giorni aveva già attirato l’attenzione della Polizia per altri movimenti sospetti sempre nelle pertinenze di luoghi abitualmente frequentati dalla ex moglie.

L’uomo veniva quindi arrestato in flagranza di reato e denunciato per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Questa mattina in udienza l’Autorità Giudiziaria convalidava l’arresto.