Cesena, consegnati i kit bebè a 328 nuovi nati

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Cesena, tramite l’Agenzia per la famiglia, ha donato i baby kit ai nuovi nati: prodotti per l’igiene, carta dei servizi e libri. Questa mattina la cerimonia si è tenuta nella Biblioteca Malatestiana Ragazzi dove il sindaco Enzo Lattuca e gli assessori ai Servizi per le persone e per le famiglie Carmelina Labruzzo e alla Cultura Carlo Verona, affiancati da Carolina Travanti dell’Agenzia per la famiglia e dal Direttore Scientifico della Malatestiana Paolo Zanfini, hanno consegnato alle famiglie dei bambini e delle bambine nati dal 1° gennaio al 31 luglio e residenti a Cesena, ben 328, il kit omaggio “Benvenuto Bebè”. È questo un piccolo gesto simbolico a dimostrazione dell’attenzione che l’Amministrazione comunale riserva alla sfera genitoriale e allo sviluppo dell’infanzia come risorsa per tutta la comunità e prerogativa di sviluppo e crescita sociale.

Inoltre, in vista della Giornata mondiale degli alberi che si celebra martedì 21 novembre, alle mamme e ai papà è stato illustrato inoltre il progetto “Un albero per ogni nuovo nato”. Il patrimonio verde di Cesena cresce ogni volta che un’adozione va a buon fine e quando nasce un bimbo o una bimba. Sulla base dei dati statistici raccolti da gennaio a dicembre, nel corso del 2022 sono stati messi a dimora ben 574 alberi, tra tigli, querce, prugni, frassini e carpini. Nel dettaglio, le nuove piantumazioni hanno interessato principalmente l’area del centro commerciale Montefiore, i parchi Ippodromo e per Fabio, il giardino della scuola elementare Vigne, della materna di Case Finali, l’area verde prossima al parcheggio di via Rovescio e il bosco urbano situato in via Machiavelli.

Il kit di benvenuto

Ciascun kit “Benvenuto bebè” comprende prodotti per l’igiene del bebè e 2 libri per l’infanzia, la cartolina “Un albero per ogni nato” e una guida dei servizi per la prima infanzia presenti a Cesena, realizzata dall’Agenzia per la famiglia in collaborazione con il Coordinamento pedagogico comunale 0-6, i servizi educativi convenzionati e Centro per le famiglie. Tutti i prodotti sono all’interno delle borse in tessuto realizzate dai ragazzi e dalle ragazze del Centro Socio Occupazionale di Enaip e Associazione AVEAC “Laboratorio della Juta”. Le famiglie che non hanno potuto prendere parte all’iniziativa, possono ritirare il kit contattando l’Agenzia per la famiglia allo 0547356998 oppure scrivendo a agenziaperlafamiglia@unionevallesavio.it.