Cesena, consegnati i baby kit ai bimbi nati nel secondo semestre del 2023

Questa mattina, nei locali della Biblioteca Malatestiana Ragazzi, l’Amministrazione comunale di Cesena, tramite l’Agenzia per la famiglia, ha donato ai nuovi nati i baby kit composti da prodotti per l’igiene, carta dei servizi e libri. Alla piccola cerimonia hanno preso parte il sindaco Enzo Lattuca e gli assessori ai Servizi per le persone e per le famiglie Carmelina Labruzzo e alla Cultura Carlo Verona, affiancati da Carolina Travanti dell’Agenzia per la famiglia e dal Direttore Scientifico della Malatestiana Paolo Zanfini, ma anche le tante famiglie dei bambini e delle bambine, ben 220, nati dal 1° agosto al 31 dicembre 2023 e residenti a Cesena.

“Si tratta di un piccolo gesto simbolico- si legge in una nota del Comune - a dimostrazione dell’attenzione che l’Amministrazione comunale dedica alla sfera genitoriale e allo sviluppo dell’infanzia come risorsa per tutta la comunità e prerogativa di sviluppo e crescita sociale”.

“In questi anni abbiamo cercato ancora di più – commenta il sindaco Enzo Lattuca – di trasformare la nostra città a misura di bambino e di famiglia cercando di dare una risposta concreta alle esigenze e ai bisogni delle mamme e dei papà che lavorano, così come ai bisogni legati alla crescita. Oggi siamo felici di poter rinnovare l’incontro con le famiglie dei nuovi nati: è questa per noi un’occasione che ci consente di conoscere i nostri piccoli concittadini ma che ci dà anche modo di confrontarci con le famiglie sui servizi per l’infanzia presenti sul territorio e sui diversi temi legati alla crescita. Non a caso abbiamo scelto la Biblioteca Malatestiana Ragazzi come luogo di incontro. In questi locali, così accoglienti, colorati, e pensati proprio per i più piccoli, ogni giorno si svolgono attività di promozione della lettura di altissima qualità. Inoltre, alla bravura dei nostri bibliotecari si somma la professionalità delle operatrici del Centro per le Famiglie, importante presidio a disposizione delle famiglie della nostra città e della Valle del Savio che propone importanti occasioni di formazione per le neomamme e i neopapà”.

La consegna del kit ‘Benvenuto bebè’ rappresenta inoltre per l’Amministrazione comunale un’occasione per illustrare l’ampia serie di azioni intraprese nel corso di questi anni con l’obiettivo di rendere la città di Cesena a misura di bambino. “Abbiamo fatto delle scelte importanti rendendo gratuite le scuole d’infanzia ad eccezione della quota pasto. Abbiamo ridotto in modo consistente, insieme alla Regione, la retta degli asili nido, e abbiamo istituito cinque nuove sezioni di Nido d’infanzia dando avvio ai lavori di tre nuovi nidi in zone della città dove attualmente non ci sono. L’offerta dei nidi è importante per far crescere al meglio i nostri figli e per consentire a entrambi i genitori di conciliare i tempi lavorativi con la vita privata e familiare”, commenta il sindaco.