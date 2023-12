Cesena, consegnata la borsa di studio intitolata a Franco Benazzi

Oggi nell’aula magna del Liceo Scientifico “A. Righi” si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti e alle studentesse che hanno superato l’Esame di Stato nella sessione di giugno 2023. Nel corso della cerimonia è stata consegnata la borsa di studio generosamente offerta dalla professoressa Mariangela Dallaglio in memoria del marito dottor Franco Benazzi, ex alunno del Liceo, Medico Psichiatra i cui studi hanno avuto rilevanza internazionale. I candidati alla borsa, destinata a studenti iscritti per l’Anno Accademico 2023-2024 alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna, presentavano tutti profili di alto livello e forti motivazioni verso la professione medica.

La commissione ha scelto di premiare l’alunna Emily Fabiani.