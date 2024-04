Cesena, conoscere davvero il lupo: venerdì un incontro con il Cai a Ponte Abbadesse

Gli avvistamenti di lupi in pianura sono sempre più frequenti. Recentemente l’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha reso noti i risultati del primo monitoraggio nazionale che si è tenuto tra il 2020 e il 2021, che permette di stimare la popolazione del lupo nel nostro Paese in 3mila esemplari circa, e i suoi cambiamenti nel tempo.

I numeri parlano di una crescita di questa specie, oggi protetta dopo che era quasi giunta all’estinzione negli anni ’70. Ma la coabitazione con zone fortemente antropizzate come le nostre non è semplice. Gli indennizzi non azzerano le conflittualità, come accade con altri selvatici, vedi i cinghiali.

La sezione del Club Alpino Italiano di Cesena (Cai) ha promosso una serata informativa su questo importante predatore che si terrà venerdì 19 aprile alle 20,45, presso la sala di Spazio Cesuola a Ponte Abbadesse di Cesena (via Ponte Abbadesse, 451).

La conferenza dal titolo “I lupi delle favole fanno paura, ma nella realtà?” sarà tenuta dal dottor Fabio Dall’Osso, medico veterinario e dottore in Produzioni Animali e Controllo della Fauna Selvatica. Sarà un approfondito confronto fra le verità scientifiche e le leggende metropolitane che riguardano il lupo. L’incontro ha il Patrocinio del Comune di Cesena e del Gruppo Grandi Carnivori del Cai. Quest’ultimo è un gruppo di lavoro nato con la finalità di studiare i grandi carnivori presenti in Italia e promuovere una corretta divulgazione sull’argomento per contrastare la diffusa disinformazione mediatica, con l’obiettivo di non alimentare le conflittualità. L’evento, aperto a tutta la popolazione, è volto a dare un supporto scientifico e culturale per ridurre le criticità connesse al ritorno del lupo nella bassa collina e in pianura.

L’incontro è libero e aperto a tutti, non solo ai soci Cai.

Per info: biblioteca.caicesena@gmail.com