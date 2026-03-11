Cesena, Confcommercio: “Patti locali per riattivare i negozi sfitti”

Negozi sfitti a Cesena, Confcommercio chiede una strategia condivisa tra i diversi livelli istituzionali per arrivare alla definizione di una vera Agenda Urbana Nazionale, capace di coordinare politiche, fondi e programmi dedicati alla rigenerazione urbana e al rafforzamento delle economie locali. Un percorso che richiama anche il progetto Cities di Confcommercio, nato proprio per contrastare la desertificazione commerciale e promuovere un uso più equilibrato dello spazio urbano. A sottolinearlo è il presidente di Confcommercio Cesena, Augusto Patrignani. “Quando un negozio chiude – spiega Patrignani – non si perde soltanto un’attività economica. Si perde un presidio sociale, un punto di riferimento per il quartiere e un elemento di vitalità per la città. Difendere il commercio di vicinato significa difendere la qualità della vita dei nostri centri urbani”. Secondo il presidente cesenate, anche a livello locale è necessario rafforzare strumenti e politiche che possano sostenere le imprese del terziario di mercato e favorire la riattivazione degli spazi sfitti.

“Il nostro territorio ha ancora un tessuto commerciale diffuso e vitale, ma non possiamo pensare che questa situazione si mantenga da sola. Servono politiche coordinate tra Comuni, associazioni di categoria e imprese per contrastare la desertificazione commerciale e valorizzare l’economia di prossimità”. Tra le azioni ritenute più efficaci ci sono i patti locali per la riattivazione dei negozi sfitti, con canoni calmierati e incentivi condivisi tra pubblico e privato, ma anche iniziative di animazione urbana, sostegno alle nuove imprese e interventi sulla logistica urbana e sulla digitalizzazione dei servizi. “Le città vivono se i loro centri e i loro quartieri sono vivi. Per questo è fondamentale lavorare su programmi pluriennali che mettano insieme rigenerazione urbana, commercio, servizi e socialità. Il negozio di prossimità non è solo economia: è comunità”, prosegue Patrignani. Accanto alle politiche locali, resta però fondamentale un intervento nazionale. Confcommercio chiede infatti misure fiscali più eque per le imprese del commercio, un accesso al credito più semplice e strumenti specifici per accompagnare le attività nella transizione economica e digitale.

“Le imprese del terziario stanno affrontando cambiamenti profondi – conclude Patrignani – e hanno bisogno di essere accompagnate. Una strategia nazionale sulle città, integrata con le politiche territoriali, può essere decisiva per sostenere i negozi di vicinato e garantire città più attrattive, sicure e vivibili”.