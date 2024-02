Cesena, “con la vetroresina si realizza tutto”: la famiglia Succi premiata per 50 anni di successi

Premio per i 50 anni di attività creativa all’impresa capace di dimostrare che con la vetroresina si può realizzare tutto. Una targa al valor artigiano è stata consegnata da Sabrina Baldazzi di Confartigianato Federimpresa Cesena all’impresa Europlast, che ha festeggiato mezzo secolo di attività.

Il titolare è Giampaolo Succi, 50 anni, affiancato dalla moglie Dania Bacci, il fratello Enrico Succi e da tre dipendenti. “L’azienda fu fondata da mio padre Rino nel dicembre 1973 - spiega Giampaolo Succi - poi purtroppo è mancato l’anno scorso a 76 anni. Da sempre appassionato di moto e

componentistica, dopo aver lavorato come dipendente in un’azienda di vetroresina, il babbo decise di avviare una propria azienda con un socio a Ponte Ospedaletto di Longiano. In seguito il socio è uscito e io l’ho avvicendato. L’azienda si è trasferita in via Lasagna a Gambettola. Quando mio padre è andato in pensione in Europlast è entrata mia moglie e nel 2022 ci siamo trasferiti in locali più ampi a Ruffio di Cesena, sulla provinciale Sala, rimanendo a Gambettola con un altro magazzino uso deposito.

Le prime realizzazioni riguardavano prevalentemente le furgonature per veicoli frigoriferi, i serbatoi ed altri componenti per l’industria, l’agricoltura e il tempo libero. Successivamente si è aggiunta la realizzazione di componenti specifici per moto d’epoca e moderne. Europlast vanta molteplici modelli tra serbatoi, carenature e sellini, oltre ad altri componenti per Vespa e Lambretta. Ci siamo inoltre specializzati con sistemi e materiali innovativi nella riparazione di telai e ruote in carbonio”.

Profeti in patria

“Il bello della nostra storia imprenditoriale è che nel corso degli anni le gamme prodotte si sono sempre più ampliate - prosegue Giampaolo Succi - con produzioni di animali a grandezza naturale e molteplici oggetti per decorazioni, elementi d’arredo in vetroresina per parchi divertimenti, fioriere e ancora paratie anti-alluvione, cofani per macchine pulisci spiaggia e l’elenco potrebbe continuare. Ogni occasione aguzza l’ingegno per studiare nuove realizzazioni anche grazie a un aggiornamento continuo con la partecipazione a fiere in tutt’Europa. I nostri committenti sono per lo più internazionali e operiamo per conto di designer, artisti, stilisti e grandi firme, attualmente lavoriamo per produzioni da portare al salone del Mobile. Le produzioni in vetroresina sono ideali e economiche per la creazione di pochi pezzi. Anche a livello locale non manca la clientela, abbiamo contribuito alla realizzazione di parti di arredo per la Boutique Monti di Cesena e realizzato manufatti in vetroresina raffiguranti bambini per una rotonda a San Mauro Pascoli. Per noi è motivo d’orgoglio essere “profeti in patria”. Il laboratorio dei Europlast è una fiera delle meraviglie con le ultime produzioni in cui capeggia un cane con il casco da aviatore con le corna da cervo, simbolica realizzazione che troverà posto a prua di uno yacht”.