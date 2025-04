Cesena, completata la pulizia del Campus due mesi dopo il blitz dei no vax

È stato finalmente completato il lavoro di pulizia dell’edificio del Campus universitario in zona ex Zuccherificio, a due mesi di distanza da quando qualcuno lo aveva imbrattato, nel cuore della notte, con vistose scritte di grandi dimensioni contro i vaccini e prendendo di mira altri tra i bersagli preferiti dai cospirazionisti.

Se il ripristino materiale è stato compiuto, non si può però dire altrettanto per le riparazioni sul piano della giustizia, che consentirebbero non solo di punire penalmente gli autori del gesto ma anche di obbligarli a risarcire i tanti soldi che si sono spesi per far fronte ai danni che hanno procurato. Per il momento, infatti, malgrado i video delle telecamere che hanno ripreso il blitz, polizia e carabinieri non sono riusciti a identificare nessuno degli autori. Quindi, ad oggi, non ci sono persone denunciate.