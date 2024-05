Cesena, Compagnia delle Opere sollecita la politica: «Provocati dalle parole del vescovo»

«La politica ci interessa», parte da questa dichiarazione, che è al tempo stesso una presa di consapevolezza di chi scrive e un monito rivolto a chi legge, il documento di Compagnia delle opere Romagna per le elezioni dell’8 e 9 giugno. È un documento con cui porre a chi la politica si candida a farla ma anche e soprattutto a chi è chiamato a contribuirvi esprimendo il proprio voto, le priorità nei temi e nel modo in cui concepire il come fare politica. Tra i primi sono centrali la famiglia, l’educazione, la solidarietà e la riqualificazione. Quanto al come è la sussidiarietà il principio che dal loro punto di vista «deve guidare una buona amministrazione». A stimolarli anche le parole del vescovo Douglas Regattieri che in occasione della scuola di dottrina sociale della Chiesa, ha richiamato i cattolici sottolineandone l’inefficacia sulla scena politica cittadina. «Ci siamo sentiti profondamente provocati da quel rimprovero e questo documento nasce anche dalla volontà di tornare lo spazio pubblico che i cattolici hanno spesso abbandonato», spiegano.

«La politica ci interessa - spiega Fabrizio Foschi, membro della Cdo Romagna, ex insegnante e autore di libri - perché è un test fondamentale della vivacità di una comunità. Se un gruppo ha ragioni per cui vivere, significati da esprimere non può non dare un giudizio politico». E il giudizio sulla città di Compagnia delle Opere «non è positivo»: due, in particolare, le mancanze dell’amministrazione che sottolineano: «la totale assenza di visione strategica e la scarsa capacità di far fermentare le risorse, umane ed economiche che già ci sono in città». Lo scarto è prima di tutto filosofico: «Non spetta allo Stato e alle istituzioni individuare le risposte ai bisogni dei cittadini, ma sostenere i gruppi che nella società si organizzano autonomamente per dare risposta a quei bisogni». È il principio della sussidiarietà quello che dovrebbe guidare l’azione amministrativa secondo Cdo.

Fanno anche qualche esempio concreto di queste mancanze: il contributo per i centri estivi parrocchiali sceso negli ultimi tre anni da 45mila a 35mila a 30mila euro, e il progetto di logistica sostenibile per il centro: «Proponemmo qualcosa di simile all’amministrazione già qualche anno fa - racconta Massimiliano Montalti, presidente di Cdo Romagna - i feedback sono stati positivi ma poi non ne abbiamo saputo più nulla. Il problema non è se in un’idea copiata, ma le aziende che avevano partecipato a costruirla e che non sono state coinvolte non ci sono rimaste bene».

Il «primo impegno» che chiedono alla politica è invece proprio quello di «sostenere le iniziative virtuose che ci sono già nella nostra città», spiega Paolo Baldisserri, presidente regionale di Famiglie per l’Accoglienza e membro di Cdo Romagna, l’esperienza dell’alluvione è in questo senso esemplare: «Quei cittadini che hanno sentito il richiamo ad aiutare altri cittadini in difficoltà si sono attivati sin da subito, prima ancora delle istituzioni, il cui ruolo è importante ma deve essere a sostegno di chi si attiva», fa notare Foschi. Tra i temi che pongono al centro c’è la famiglia, «per noi cuore sorgivo della società - dice Baldisserri - chiediamo un maggiore sostegno alla genitorialità: più servizi, più asili nido, sostegno alle donne lavoratrici e ai padri che chiedono di vivere di più la genitorialità, sostegno alla conciliazione tra i tempi di lavoro e familiari». Altro tema su cui pongono l’attenzione è l’educazione, la formazione e l’orientamento al lavoro dei giovani: «Chiediamo di sostenere le realtà virtuose che già esistono sul territorio, di facilitare l’incontro tra scuole e imprese, di potenziare i servizi socio sanitari a sostegno dei giovani che vivono un disagio e che hanno bisogno di supporto per affrontarlo».