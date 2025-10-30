Cesena, come usare Spid e Fascicolo Sanitario Elettronico: i corsi di Casa Bufalini

Le nuove tecnologie possono rendere la vita più semplice ma per molti cittadini non è sempre facile orientarsi tra computer, smartphone e servizi online. Per questo è nato ‘Aiuto Digitale’, lo sportello di facilitazione digitale promosso da Casa Bufalini, un Laboratorio Aperto del Comune di Cesena, nell’ambito del progetto ‘Open Lab: il digitale incontra le periferie’. L’obiettivo è offrire un servizio gratuito di supporto e accompagnamento all’uso consapevole delle tecnologie, aiutando le persone ad accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione utilizzando in autonomia strumenti informatici e applicazioni quotidiane. I facilitatori digitali di Casa Bufalini sono a disposizione per fornire assistenza sull’utilizzo dei principali siti internet di pubblica utilità e corretta gestione dei dispositivi digitali, nella gestione di e-mail, PEC, segnalazioni online e prenotazioni di appuntamenti, nell’aiuto per l’attivazione e l’uso di servizi specifici come SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), AppIO e PagoPA. Non rientrano, invece, tra i servizi offerti interventi di riparazione di dispositivi, installazioni software o assistenza tecnica avanzata. Il servizio viene erogato su prenotazione, contattando Casa Bufalini via e-mail all’indirizzo info@casabufalini.it, oppure telefonando al 0547 415080 per fissare un appuntamento o recandosi direttamente nella sede del Laboratorio Aperto di Cesena, in via Masini 16. L’incontro sarà in presenza, con una postazione dotata di pc connessa alla rete internet e il supporto di un esperto; lo sportello ‘Aiuto digitale’ è attivo il lunedì pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00 a Casa Bufalini e il mercoledì mattina, dalle 09:00 alle 13:00, al quartiere Cesuola. Per informazioni e prenotazioni: 0547 415080; info@casabufalini.it.