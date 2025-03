Cesena, colpito da mandato di cattura europeo: un cittadino serbo arrestato alla fiera

Nello scorso fine settimana, i Carabinieri di Cesena hanno arrestato un cittadino serbo , controllato nell’area espositiva della fiera, risultato destinatario di mandato di cattura europeo , emesso a suo carico dall’Autorità Giudiziaria tedesca, per “reati in materia di stupefacenti” e “traffico di documenti rubati”. L’uomo è stato pertanto arrestato e associato presso la Casa Circondariale di Forlì, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria competente a valutare anche sull’eventuale sua estradizione.

Un automobilista è stato denunciato per “guida in stato di ebbrezza alcolica”, “guida con patente revocata” e “resistenza a pubblico ufficiale, poiché sottoposto ad accertamento, è risultato privo di patente di guida poiché revocata e con un tasso alcolemico superiore a 2,5 grammi per litro. Durante il controllo, l’uomo tentava una breve fuga strattonando i carabinieri che sono comunque riusciti subito a bloccarlo. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo per la successiva confisca.

Un giovane è stato denunciato per “porto di armi od oggetti atti ad offendere” poiché trovato in possesso di un coltello multiuso con lama di 6,5 cm. - sottoposto a sequestro – arma per la quale non ha fornito motivi validi per giustificarne il possesso in luogo pubblico.

Denuncia anche per uno straniero, destinatario del provvedimento di “limitazione al diritto di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato italiano per motivi di sicurezza”, è stato anche denunciato per “ricettazione”, poiché trovato in possesso di due biciclette risultate rubate che sono state sequestrate.

Nel corso del servizio, inoltre, quattro giovani (di cui uno minorenne) sono stati segnalati alla competente Prefettura per uso personale di stupefacente, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina, sostanze che sono state sequestrate.