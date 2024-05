Cesena, Cna mette a confronto i candidati: sul tema casa si accende lo scontro

È stata una serata dal ritmo serrato quella del confronto pubblico tra i candidati sindaco di Cesena organizzata da Cna Forlì-Cesena. Al posto delle domande, le proposte di Cna, messe insieme interpellando oltre 6mila associati, a cui rispondere in 3 minuti ciascuno. A confronto, c’erano Marco Casali, candidato sindaco del centrodestra, Marco Giangrandi, candidato della coalizione Cittadini al centro, e Enzo Lattuca candidato sindaco del centrosinistra.

Politiche sovracomunali

Si parte dalle politiche sovracomunali. Il primo a rompere il ghiaccio è Casali, propone «una verifica attenta dell’operato dell’Unione. In dieci anni non ne è mai stata valutata l’efficacia». Denuncia il «ritardo infrastrutturale» della Romagna. «Il lotto zero della secante si sta sbloccando solo grazie al viceministro Bignami». Temi come quello delle infrastrutture, attacca Giangrandi, richiedono «la capacità di unirsi, invece vedo solo divisioni che non hanno senso». Si dice favorevole alle Unioni, ma pone un problema di rappresentanza delle minoranze. Lattuca esordisce con una frecciatina rivolta in particolare a Casali: «Alla dimensione sovracomunale bisogna crederci. In questi secondi 5 anni di vita dell’Unione noi abbiamo lavorato per rafforzarla e siamo pronti a continuare conferendo ad esempio anche la gestione dei tributi».

Fiscalità locale

Cna propone la riduzione delle aliquote Imu sugli immobili strumentali, una tassa di soggiorno omogenea e chiede alla politica di agevolare il dialogo tra associazioni ed Hera. «Difficile immaginare che un Comune possa fare a meno dell’Imu», commenta Giangrandi. «Ruolo del Comune dovrebbe essere quello di facilitare il lavoro delle imprese. Forse fino ad ora non è stato una priorità delle amministrazioni». Sul tema Imu la posizione di Lattuca è simile: «Non sono le imposte locali a fare la differenza per le imprese». Su Hera conferma la disponibilità a favorire il dialogo. Marca invece una distanza netta Marco Casali: la sua proposta è di ridurre l’aliquota per gli imprenditori stanziali. Sulla tassa di soggiorno propone invece di agevolare l’utenza business.

Semplificazione

Immancabile tema di ogni campagna elettorale è la semplificazione. «Siamo pronti a discutere proposte puntuali se ce le presentate», risponde Lattuca che ricorda il milione di euro investito nella digitalizzazione («siamo al 35%, continueremo») invece chiude alla possibilità di canali privilegiati: «Da parte politica non mancano, ma non è impensabile che questi ci siano lato uffici». Casali alla digitalizzazione affianca l’importanza di collegare le banche dati tra loro e accusa la politica al governo della città di aver abdicato al ruolo di mediazione tra associazioni di categoria e tecnostruttura. Giangrandi bacchetta Lattuca: «Il Comune deve avere un ruolo attivo, non può rimanere in attesa di proposte». Rivendica il ruolo di Csn nel sollecitare la digitalizzazione e propone di ricorrere anche alla digitalizzazione on demand, con costo a carico degli imprenditori.

Sostegno alle imprese

Il tema è vasto, si spazia dal turismo al centro storico, alla gestione degli appalti. «Cesena deve essere parte integrante dello sviluppo turistico della Romagna», comincia Casali per poi passare al centro storico: «Se continuiamo a far sviluppare certe catene commerciali fuori non possiamo poi stupirci della difficoltà del centro storico». Tocca anche il tema casa: «paghiamo i non frutti degli ultimi 50 anni di governo». Parte dalla richiesta di promuovere appalti a chilometro zero, invece Giangrandi, «Si può pensare di lavorare sugli affidamenti diretti, ma a patto che ci sia trasparenza e a Cesena manca. Dobbiamo rigenerare il territorio è importante anche per il turismo». Sugli appalti Lattuca parte dalla scelta di ricorrere quasi sempre all’offerta più vantaggiosa «premia le aziende locali». Sulla rigenerazione urbana ricorda: «Il Pug da un lato eliminato 280 ettari di nuova potenziale espansione, dall’altro reso di nuovo appetibili zone che non lo erano».

Abusivismo e sicurezza

L’impegno di Giangrandi è a lavorare sulla creazione di reti tra imprenditori e Comune per espandere la videosorveglianza alle aree artigianali. «Sul recupero della aree degradate con il Pug si poteva fare di più». Lattuca ricorda il protocollo antiabusivismo, e ricorda che lo status di capoluogo ha consentito al prefetto di chiedere più personale delle forze dell’ordine. Per Casali quello della sicurezza «è il tema da affrontare», su cui l’amministrazione è stata assente per 5 anni.

Le priorità

Chiamati ad indicare ciascuno tre priorità, sulla casa si accende lo scontro. È la prima priorità di Lattuca che rivendica il sostegno al progetto Novello, che definisce a costo zero per l’amministrazione. «È costato 10 milioni», la replica di Casali, «era il valore del terreno» dice Lattuca, «ma comunque non si può non considerarlo», rincara la dose Giangrandi. Qualità della vita e la riqualificazione della zona stazione, sono le altre due priorità indicate dal Lattuca a cui ne aggiunge una quarta, «la priorità zero: la ricostruzione post alluvione». Casali parte dalla famiglia, poi cita mobilità e parcheggi e infine l’alluvione la sicurezza del territorio tema su cui oppone «un approccio antropocentrico a quello biocentrico della sinistra». Casa, ambiente e cura del territorio e cultura, le priorità di Giangrandi.