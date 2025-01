“Cesena Città che legge”: confermato il riconoscimento del Ministero della Cultura

Che Cesena sia una vera “Città che legge” lo conferma anche il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. Ancora una volta, la culla della Biblioteca Malatestiana ha infatti ottenuto l’ambìto riconoscimento nazionale che, fino al 2026, consentirà al Comune di candidarsi ai bandi di finanziamento destinati a progetti di promozione della lettura.

“La qualifica di ‘Città che legge’ – commenta l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi – è un orgoglio per Cesena, e arriva a conferma del comune impegno sul fronte della promozione della lettura. Oltre alle tante iniziative ed eventi organizzati o ospitati dalla Malatestiana (si pensi alle 60 presentazioni di libri dell’ultimo semestre), tale percorso passa anche dagli interventi strutturali e di ripristino che hanno ampliato, migliorato ed esteso gli spazi dei quartieri dedicati alla lettura e al prestito librario. Il riferimento – prosegue l’assessore – è alle biblioteche decentrate, a partire dagli hub di Borello e di Sant’Egidio che, pur conservando un legame diretto con la Malatestiana, casa del libro per eccellenza, consentono agli utenti di tutte le età di poter usufruire di servizi bibliotecari direttamente nel proprio quartiere di residenza. Questi progetti si inseriscono a pieno titolo nelle politiche pubbliche di promozione della lettura, intraprese negli anni anche con lo scopo di favorire una crescita socio-culturale della nostra comunità”.

Il riconoscimento di “Città che legge” viene assegnato al Comune che garantisce ai suoi abitanti l’accesso ai libri e alla lettura attraverso biblioteche e librerie; che ospita festival, rassegne o fiere per mobilitare i lettori e incuriosire i non lettori; che partecipa a iniziative congiunte di promozione della lettura con scuole e associazioni; che aderisce a uno o più dei progetti nazionali del Centro per il libro e la lettura; che si impegna a promuovere la lettura con continuità anche attraverso la stipula di un Patto locale per la lettura.

“Cesena – sottolinea Acerbi – vuole conservare la sua forte vocazione alla lettura, motivo per il quale la programmazione annuale della Malatestiana prevede iniziative e laboratori tematici a cui prendono parte i più piccoli, già a partire dai 3 anni, accompagnati dalle proprie famiglie. Leggere infatti è un’azione individuale ma anche un motore collettivo e comunitario che favorisce la crescita e lo sviluppo. Non è un caso infatti che il progetto ‘Nati per leggere’ abbia mosso i primi passi proprio a Cesena”.