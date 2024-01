Cesena, chiusura Atr, i sindacati chiedono un incontro in Comune: “Diteci quale sarà il futuro del lavoratori”

Chiusura di Atr, i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Autoferro esprimono tutta la loro preoccupazione in una nota: “Le organizzazioni sindacali non hanno ricevuto alcuna formale comunicazione, hanno appreso solo dalla stampa della chiusura di Atr, azienda dove, il Comune di Cesena è socio principale 72% e il Comune di Cesenatico al 15%. Inoltre si apprende dal comunicato stampa che le attività saranno trasferite nelle aziende “Energie per la Città” e “Servizi per Cesenatico”. La notizia ha provocato forte preoccupazione ed incertezza dei dipendenti che non hanno avuto nessuna informazione ufficiale sul loro effettivo futuro lavorativo. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro al Comune di Cesena per conoscere quale sarà realmente il futuro per le attività svolte da ATR e soprattutto per i lavoratori che attualmente sono dipendenti. Seguiranno da parte sindacale tutte le possibili azioni nei confronti delle aziende coinvolte per esperire le procedure del caso, come previsto dalle leggi e dal CCNL per la tutela delle lavoratrici e lavoratori”.