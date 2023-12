Non si placa il malcostume di abbandonare rifiuti lungo la strada. Una piaga che questa volta ha colpito una delle zone collinari più suggestive tra Cesena e Forlì, meta abituale di ciclisti e camminatori. All’incrocio tra via San Mauro e via Lizzano, nei pressi del ristorante “Il caminetto”, spiccava sgradita presenza di tanti rifiuti sversati da qualche incivile.