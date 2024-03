Un flash mob questa mattina in piazza del Popolo a Cesena per ribadire la richiesta di “cessate il fuoco” in Palestina. Il movimento “Cesena per Gaza” ha scelto l’8 marzo per rilanciare un messaggio di pace. “Non vogliamo più tacere. Chiediamo il cessate il fuoco immediato, l’ingresso degli aiuti umanitari e la liberazione della Palestina dall’occupazione israeliana”.