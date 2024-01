Cesena cerca volontari ambientali con “Acchiapparifiuti”: ecco come aderire

Cura dei beni comuni, degli spazi pubblici e delle aree verdi, attraverso la promozione dei valori della partecipazione attiva dei cittadini. Sono sempre più frequenti in città le iniziative di associazioni di volontariato e gruppi spontanei di cittadini proposte per effettuare raccolte volontarie di rifiuti, al fine di contribuire alla cura di strade, parchi, giardini, piazze e aree pubbliche. Si tratta di iniziative ecologiche che, oltre a consentire di migliorare il decoro di alcune aree del territorio comunale, rappresentano comportamenti positivi nonché occasioni per creare un rapporto di collaborazione tra cittadini e istituzioni, uniti in difesa del territorio, dell’ambiente e della comunità.

Per questa ragione, dopo aver raccolto l’importante consenso venutosi a creare intorno alle iniziative ecologiche programmate nel corso dell’anno da Associazioni o gruppo di cittadini, l’Amministrazione comunale di Cesena dà avvio – in forma del tutto sperimentale – al progetto “Acchiapparifiuti” con l’obiettivo di favorire la cura degli spazi pubblici attraverso interventi di raccolta di piccoli rifiuti (cartacce, bottiglie, foglie) in aree verdi, parchi, strade o piazze della città. Si tratta di un’azione, già condivisa con le associazioni locali Legambiente, WWF e Plastic Free, e comunicata alla Consulta per l’Ambiente, a cui possono aderire singoli cittadini o associazioni che in qualità di “volontari ambientali” lottano contro l’abbandono dei rifiuti nei diversi spazi pubblici (parchi, giardini pubblici, aree verdi cittadine e aree naturali pubbliche, strade, banchine stradali e piazze).

Il progetto prevede la sottoscrizione di Patti di collaborazione per la cura delle aree pubbliche attraverso la raccolta dei rifiuti conferiti in modo sbagliato oppure abbandonati per strada senza rispetto per l’ambiente e per il territorio. Le proposte di collaborazione possono riguardare attività continuative o saltuarie di raccolta rifiuti e/o l’organizzazione di eventi e iniziative specifiche, in base alle disponibilità di ciascuno. Nell’ambito di ciascuna proposta saranno definite le modalità di esecuzione delle azioni di collaborazione.

Sarà compito del Comune, in collaborazione con il gestore dei rifiuti urbani, fornire indicazioni sul conferimento dei rifiuti raccolti, così come consegnare piccole forniture per meglio eseguire le proprie azioni (a titolo esemplificativo: guanti, prodotti per la pulizia, palette, sacchi). Destinatari diretti del progetto sono associazioni, imprese e gruppi informali di cittadini maggiorenni che hanno a cuore il territorio e che intendono dedicare parte del loro tempo, in modo continuativo o saltuario, al miglioramento della vivibilità degli spazi pubblici, portando con il loro impegno una testimonianza di cittadinanza attiva a favore del bene comune.

Come aderire

Come aderire? Tutte le associazioni e/o i singoli cittadini che intendono far parte di “Acchiapparifiuti” possono collegarsi al sito dell’Ente (https://www.comune.cesena.fc.it/acchiapparifiuti) e scrivere una mail all’indirizzo ambiente@comune.cesena.fc.it comunicando la propria adesione. Una volta accolta la richiesta, al cittadino sarà consegnato il kit da volontario. Come funziona? I rifiuti raccolti dal singolo volontari dovranno essere raccolti in un sacco contrassegnato dall’adesivo “Acchiapparifiuti” consegnato in dotazione a ciascun aderente. Terminata l’attività di pulizia e raccolta rifiuti, il volontario dovrà comunicare al responsabile di zona la sua zona. Sarà lo “spazzino di quartiere” a ritirare il sacco per un corretto conferimento. In questo modo il quantitativo di rifiuti raccolto non sarà conteggiato nel calcolo della tariffa corrispettiva puntuale.