Cesena, Centro Servizi di Torre del Moro: via ai lavori

Lavori in corso per la nuova sede. Sono stati avviati questa mattina in via Guido Rossa 140, a Torre del Moro, i lavori riguardanti la realizzazione del nuovo Centro servizi - stazione di posta che, insieme all’Emporio solidale, costituirà un importante servizio territoriale di prossimità pensato dall’Amministrazione comunale di Cesena, d’intesa con l’Unione dei Comuni Valle del Savio, come concreta risposta ai nuclei familiari più fragili che vivono una condizione di particolare difficoltà socio-economica. L’intervento, affidato alla ditta FS Costruzioni Srl di Cesena per un importo complessivo di 465.468,77 euro, prevede una prima fase di accantieramento dell’area integrata dai lavori di rimozione arredi e demolizione degli spazi interni del locale esistente. A seguire si procederà con: le lavorazioni di copertura, la creazione delle murature interne e con la predisposizione degli impianti.

“L’avvio del cantiere – commentano il sindaco Enzo Lattuca e l’assessora ai Servizi per la Famiglia e la Persona Carmelina Labruzzo – si inserisce pienamente nell’ambito di un importante percorso partito mesi fa con lo scopo di potenziare le politiche sociali a vantaggio delle persone più fragili e di rafforzare ulteriormente la mappa solidale di Cesena e del territorio d’Unione. In questa prima fase i lavori interesseranno il fabbricato esistente, l’ex tavola calda, che nei suoi due piani andrà ad ospitare il Centro Servizi – Stazione di Posta a contrasto della povertà. Questo spazio sarà composto, a piano terra, da un locale destinato alla distribuzione di viveri, indumenti e farmaci con scaffalature, una zona accoglienza, una sala polifunzionale e un comparto destinato allo smistamento beni di prima necessità. Al primo piano invece ci saranno uno spazio per il Fermo posta/cassetta postale per senza dimora; e altri locali dedicati ad interventi per le persone più fragili, di accompagnamento verso forme di autonomia, che verranno co-progettati nella collaborazione con il Terzo settore già attivo sul nostro territorio”.

“Nel frattempo – proseguono sindaco e assessora – proprio per rispondere tempestivamente e con concretezza ai bisogni dell’utenza, l’attività dell’Emporio Solidale è garantita dall’Associazione ‘Il Barco’ a Pievesestina, negli spazi messi a disposizione dal Mercato Ortofrutticolo, che ringraziamo per la fondamentale collaborazione, che quotidianamente si interfaccia con gli oltre cento nuclei familiari richiedenti. L’avvio dei lavori, e la loro conclusione, assicureranno al ‘Barco’ una casa permanente e alla nostra città un servizio di prossimità in più che certamente allevierà la condizione di molte famiglie in condizione di povertà e di disagio sociale”.

Il progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un Centro Servizi – Stazione di Posta a contrasto della povertà, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e di un magazzino di stoccaggio merci di circa 300 metri quadrati e un piazzale per il carico e scarico merci, oltre alla dotazione di parcheggi e spazi liberi. L’intervento strutturale corrisponde a un investimento complessivo di 1.150.000,00 euro. Nel dettaglio, si tratta di un progetto di comunità promosso dall’Amministrazione comunale che coinvolge realtà del territorio (Auser, Croce Rossa Italiana, Adra - Chiesa Avventista -, San Vincenzo de Paoli, Mater Caritas, Campo Emmaus, Centro di Aiuto alla Vita e Arci Solidarietà) riunite nell’Associazione “Emporio Solidale Il Barco Odv”. Il direttivo dell’Associazione, che si occuperà di sostenere e promuovere in sinergia con altri enti o istituzioni pubbliche e private le attività per la realizzazione del progetto, è rappresentato dal presidente Werter Faedi. Il progetto è stato curato dallo studio Pier Currà Architettura di Cesena.