Cesena. Cena Solidale Convivium per l’Alzheimer: raccolti oltre 10.000 euro per le attività 2024

Martedì scorso 5 dicembre si è svolta la consueta cena solidale di Amici di Casa Insieme Convivium per l’Alzheimer. “Quest’anno le novità erano molte e tutte molto importanti.” Afferma Roberta Osti coordinatrice generale di Amici di casa Insieme. “La prima è la location: per la prima volta la cena si è svolta presso l’Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli.

La seconda è la finalità: le donazioni raccolte serviranno per sostenere la riapertura dei laboratori Convivium di Cesena e Sarsina, attività storiche e importantissime di Amici di Casa Insieme che ancora per il 2023 non siamo riusciti a riprendere a causa di timori e restrizioni dovute alla pandemia.

Nei laboratori Convivium infatti si fa stimolazione cognitiva per persone con demenza anche attraverso la preparazione del cibo che poi si condivide durante il pranzo che si consuma tutti insieme. Siamo felicissimi nel confermare che queste attività ricominceranno nel 2024.

La terza più che una novità è una conferma: la collaborazione per il secondo anno consecutivo con lo Chef Tomas Marfella (che ormai è diventato il nostro testimonial) che ci ha preparato un magnifico aperitivo.

La serata è stata davvero un grandissimo successo di partecipazione, di coinvolgimento e di donazioni ricevute: oltre 10.000 €, un risultato straordinario.

La sala dei ricevimenti dell’Istituto era strapiena, 110 persone che hanno assaggiato i piatti realizzati dagli Chef della scuola e dalla loro brigata e sono stati accolti e serviti dai professori e dagli allievi dell’Istituto che sono stati tutti veramente bravissimi e ci hanno aiutato a creare un ambiente accogliente e veramente di festa.

Come consuetudine anche quest’anno hanno partecipato i Sommelier dell’AIS Romagna che hanno servito elegantissimi e in modo impeccabile i vini che ci sono stati offerti da Tenuta Casali, Podere dal Nespoli e Partesa.

Da sottolineare la partecipazione di Francesco Gobbi (attore, poeta e musicista cesenate) che è stata davvero coinvolgente, tanto divertente che Francesco ha dovuto concedere il bis.”

Immancabili i ringraziamenti del Presidente Stefano Montalti: “Oltre a ringraziare di cuore tutti coloro che ha nominato Roberta ci tengo personalmente a ringraziare la Direttrice dell’Istituto Artusi Mariella Pieri e tutti coloro che hanno partecipato alla serata: amici, volontari soci e collaboratori dell’associazione.

Grazie di cuore al Rotary Cesena e Rotary Valle del Savio che continuano a sostenerci e a partecipare ai nostri eventi, alle aziende che ci sostengono da anni e che hanno partecipato alla serata (EuroCompany, Siropack, Graziani Packaging , BCC Romagnolo, Servicefest, Apofruit) e a quelle che hanno donato ma che non erano presenti (CPR System e Orogel). La finalità era straordinaria e la risposta lo è stata altrettanto: vi aspettiamo tutti il prossimo anno. Buone Feste da parte di tutti noi di Amici di Casa Insieme.”