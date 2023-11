Cesena, causa alluvione progetto da rivedere per la ciclabile di Calisese: esce dal bilancio 2023

Con la nona «e ultima» variazione di bilancio presentata ieri in Commissione dall’assessore Camillo Acerbi slitta la realizzazione della pista ciclabile di Calisese. Il progetto per cui a bilancio era stato stanziato 1 milione di euro viene per ora “parcheggiato” sul 2026: «L’agenzia regionale per la tutela della sicurezza territoriale ci ha chiesto di rivedere il progetto alla luce dell’alluvione», ha raccontato Acerbi.

Quella che ha presentato ieri è una di quelle variazioni “piccole” per entità delle risorse che aggiunge al bilancio (appena 95mila euro per la parte corrente, mentre per quella relativa agli investimenti registra addirittura una leggera decrescita). «Non si tratta tanto di introdurre nuove risorse - riassume Acerbi - quanto di sfruttare al meglio le esistenti per affrontare al meglio l’ultimo mese dell’anno».

Sulla parte corrente Acerbi ha illustrato la variazione procedendo come al solito per settori. Per la parte Mobilità e Ambiente si segnalano 45.400 euro per i servizi di disinfestazione post alluvione, la peculiarità di questa voce è che il trasferimento non arriva dallo Stato ma dall’Ausl, che è l’ente competente trattandosi di salute pubblica. Più cospicua è invece la voce legata al trasporto pubblico: il Comune deve infatti dare a Amr altri 300mila euro, «un aumento di costo abbastanza cospicuo, dovuto più che altro a rincari legati all’inflazione e che portano la spesa complessiva per il trasporto pubblico a 2,5 milioni di euro». La cifra è coperta grazie alle rate dei mutui congelati per via dell’alluvione: sono risorse che in un primo momento erano state utilizzate per coprire i costi degli interventi di somma urgenza e che ora che quei costi sono stati coperti dallo Stato tornano nella disponibilità del Comune.

Tra le voci compaiono anche due progetti europei, Ginevra (13.789 euro) e WeGenerate (23.638 euro), entrambi approvati da poco la cui attivazione viene spostata a inizio 2024. Situazione simile nel settore Cultura per i 45mila euro di un progetto europeo per Casa Bufalini che ugualmente slitta al 2024.

La cifra più corposa della variazione sono i 3.825.000 euro in meno che registra il settore lavori pubblici riferita a interventi urgenti post alluvione: «Si tratta in realtà di uno spostamento - ha spiegato Acerbi -, riguardano interventi la cui natura li inquadra nel bilancio come investimenti, di qui la necessità di spostarli dalla parte corrente».

È invece il settore Patrimonio e segreteria a registrare una donazione di 10.500 euro che viene trasferita ai Servizi Sociali e quindi all’Unione per aiutare 7 famiglie con persone disabili che con l’alluvione per aiutarle a riacquistare ausili danneggiati dall’alluvione. In questo settore compaiono anche 42.588 euro di spese condominiali per il Foro Annonario: «Sono stati fatti dei lavori a cui pro quota deve contribuire anche il Comune», ha spiegato Acerbi.

Tra le voci del settore Ragioneria figura invece un prelievo dal fondo di riserva di 109.734 euro. Nel settore Scuola e sport c’è la maggiore spesa (45mila euro) per l’acquisto di generi alimentari e i 100mila euro in più per l’assistenza agli alunni disabili che porta così a 1.950.000 euro la spesa complessiva sostenuta dal Comune quest’anno. In questo settore, inoltre, sono registrati 4mila euro destinata all’acquisto di materiale scolastico dei 14mila euro donati dal Comune di Ome, i restanti 10mila euro compaiono invece tra gli investimenti destinati all’acquisto di mobili per nidi e materne danneggiati dall’alluvione.

Per quanto riguarda invece gli investimenti si segnalano 38mila euro di trasferimenti da Acer per l’acquisto di un lotto Erp in via Sambri. Ci sono poi 2.520.000 euro che arrivano dai fondi alluvione trasferiti dallo Stato per il potenziamento delle fogne in zona Oltresavio e ex Zuccherificio.

Le donazioni destinate alla pista d’atletica (21mila euro dalla proloco Santarcangelo), alle aree verdi delle scuole di Martorano e Ippodromo (80mila euro da Mondadori Mediolanum), al rifacimento della copertura della scuola di Ponte Abbadesse (33mila euro da Bcc Ravennate Forlivese Imolese, a cui si aggiungono 47mila euro di rimborsi assicurativi), e al ripristino della scuola di Villarco (16.500 euro dalla StraCesena).