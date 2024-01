Cesena, cassa anti-allagamenti a Rio Marano: lavori al via in estate

Messi “in cassaforte” i 6,7 milioni di euro necessari per realizzare la cassa di espansione che proteggerà dagli allagamenti la zona di Rio Marano, non tarderà molto l’inizio dei lavori, perché il progetto è in pratica già pronto. Ora che c’è la certezza del finanziamento, che l’altro ieri è stato ufficializzato inserendola in un’ordinanza, il cantiere dovrebbe aprire già nella prossima estate. Nella migliore delle ipotesi, nel mese di giugno o al più tardi in settembre. Le risorse necessarie per realizzare l’opera, di cui si parlava da una dozzina di anni, sono state trovate grazie al lavoro congiunto fatto dal Consorzio di bonifica della Romagna, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Struttura commissariale guidata dal generale Figliouolo, con la forte spinta del Comune di Cesena e del Quartiere Fiorenzuola, stimolati anche da un comitato cittadino che rimarcato l’urgenza di intervenire, alla luce del disastro causato dalla devastante alluvione dello scorso maggio. Non era comunque la prima volta che l’area di Rio Marano finiva sott’acqua. In particolare, nel 1999, nel 2006, nel 2016 e nel 2018 c’erano state tracimazioni che avevano provocato parecchi danni. Paradossalmente, le cose sono andate meno peggio durante l’alluvione di maggio, grazie a quello che è un altro problema segnalato da tempo in quell’area: la proliferazione di nutrie. Questa si sono rivelate provvidenziali, perché rompendo l’argine con i loro prolungati e intensi lavori di scavo hanno finito per salvare i cittadini: hanno infatti permesso che l’acqua esondata si scaricasse nei campi agricoli, invece che sui fabbricati.

Presto la realizzazione della cassa d’espansione aiuterà a migliorare la sicurezza idrogeologica in quel punto, che è molto fragile anche a causa della strozzatura creata dal ponte sulla via Emilia. I lavori interesseranno un’area di 9 ettari. Il volume utile sarà di 187mila metri cubi. Abbastanza per permettere la laminazione della portata di piena duecentennale per 10 ore di durata, senza il contemporaneo svuotamento verso i recettori di scarico. Si realizzerà innanzitutto un primo invaso di 13mila metri cubi, a cui seguiranno altre due vasche. La cassa sarà collocata immediatamente a sud della via Emilia, in destra idraulica del Rio Marano, a monte del ponte della via Emilia. Si coglierà inoltre l’opportunità rappresentata da questo maxi progetto per realizzare nella zona a cui si metterà mano anche un parco pubblico attrezzato e munito di una pista ciclopedonale.