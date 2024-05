Cesena, case per senzatetto: indagini anti-amianto su tre edifici per realizzarle entro marzo 2026

Parte con indagini per verificare che non sia presente amianto nei materiali edili di tre alloggi un progetto di housing sociale temporaneo per accogliere senzatetto o chi sta per finire in mezzo a una strada. Lo ha finanziato l’Unione Europea, attraverso il Pnrr, e si svilupperà in tre punti, nelle vicinanze dello stadio e in zona Vigne. Per la precisione, si tratta di di via Maratona 36, Via del Mare 495 e del primo piano dello stabile ex “Montecatini” in via Vigne 83-85.

Con un investimento di 500mila euro, si ricaveranno appartamenti da destinare per un periodo di tempo limitato a persone senza dimora o a chi è sul punto di finire in questa situazione, per esempio a seguito di sfratti abbinati a condizioni economiche particolarmente precarie.

Prima di passare alla progettazione, bisogna però accertarsi che negli ambienti individuati per questo scopo non ci siano tracce di pericoloso amianto da rimuovere. Il tempo stringe, perché il Pnrr vincola i fondi assegnati al rispetto di rigide scadenze: in questo caso, l’intervento deve essere completato entro marzo 2026. Quindi il Comune ha provveduto di recente ad affidare alla ditta Buda Fabio Lavori Edili, con sede a Longiano, un incarico da poco più di 1.000 euro, per mettersi a caccia di eventuale amianto. Entro metà giugno dovrà dare il proprio responso.

L’idea al centro del progetto è quella di mettere a disposizione di chi non ha un tetto appartamenti autonomi, senza dovere passare dal dormitorio. Il tutto godendo dell’accompagnamento di una équipe di operatori sociali direttamente in casa. Il servizio, quando saranno pronti i locali, dovrebbe inizialmente riguardare una decina di persone. Il tutto con la prospettiva di creare percorsi di sostegno e accompagnamento che rendano questi uomini e queste donne in grado di vivere in autonomia, allontanando il rischio di emarginazione sociale. La logica è quella del “housing first”, ossia la presa d’atto che una possibilità di integrazione sociale per chi è finito ai margini o rischia di scivolarci passa prima di tutto dall’avere una casa dove potere vivere anche in quei casi in cui non ha i titoli per accedere all’edilizia residenziale pubblica, nonostante non abbia le risorse necessarie per trovare una sistemazione abitativa sul libero mercato.