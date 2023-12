Cesena, Carisport: primo passo verso la rinascita dopo la mazzata dell’alluvione

Sta per finire sotto i ferri il Carisport, gravemente ferito dall’alluvione del 16 maggio. La scorsa settimana la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per un primo stralcio di lavori, per un importo da 400mila euro. Potrebbero essere sufficienti per tornare a utilizzare, almeno parzialmente, la struttura, che è stata pesantemente allagata dall’acqua esondata dal Savio. In realtà, il danno stimato supera però 1 milione di euro e, dopo i primissimi interventi d’emergenza già eseguiti, a questa prima fase di veri lavori di ripristino dovrà seguirne un’altra, che richiederà un impegno economico più o meno equivalente a quello di cui ci si sta facendo carico ora.

È comunque importante che, poco più di 6 mesi dopo il disastro, ci si incammini sulla strada per riaprire quello che in città resta il principale impianto al coperto per uso sportivo e non solo, visto che è stato concepito per ospitare anche spettacoli di altro genere e meeting.

Sono sei gli interventi previsti in questo primo stralcio: la realizzazione della soletta su cui verrà posato il nuovo parquet, in sostituzione di quello danneggiato dall’alluvione; l’installazione del parquet smontabile in legno massello di faggio pressevaporato; la rimozione e lo smaltimento in discarica del pvc al piano terra che è rimasto danneggiato; la sua sostituzione con una nuova pavimentazione in resina; il ripristino dell’impianto idraulico, elettrico e del gruppo di continuità che garantisce l’erogazione di energia anche in caso di interruzioni; la rimozione della tribuna, anch’essa da avviare a smaltimento.

Solo in un successivo stralcio, che è in fase di definizione, si provvederà a rimontare la tribuna, ritinteggiare i muri a fare gli ultimi ritocchi.

L’allagamento del Carisport in maggio ha avuto una dinamica grottesca: l’acqua ha infatti danneggiato gravemente la cabina dell’elettricità e in questo modi si è bloccato il funzionamento delle pompe di sollevamento che avrebbero dovuto limitare i danni.

Oltre all’inagibilità della struttura, un effetto è stato l’annullamento del bando di gara per affidarne la gestione a un privato. È stato tutto rinviato alla prossima estate. L’idea resta quella di dare il palazzetto in concessione per 5 anni, mettendo a disposizione di chi si farà avanti un contributo di 100mila euro annui (il 30% in più di quanto elargito finora), per contribuire ai costi delle utenze e delle manutenzioni ordinarie, a carico del gestore.