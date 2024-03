Cesena, cantiere di Palazzo Roverella: come cambia la viabilità l’8 e il 9 aprile

Il cantiere di Palazzo Roverella, in centro storico, si prepara alla seconda fase dei lavori che sarà caratterizzata dalle attività di montaggio della gru necessaria all’esecuzione delle lavorazioni previste all’interno del complesso architettonico che si affaccia sulle vie Dandini e Milani. A questo proposito, al fine di garantire la piena sicurezza agli addetti ai lavori e di non rallentare lo svolgimento degli interventi in programma, nelle giornate di lunedì 8 e martedì 9 aprile, la viabilità nelle vie Manfredi, nel tratto che interessa anche le vie Mura Santa Maria e Milani, via Milani, piazza Aguselli, da via Pescheria a via Milani, e via Scevola Riceputi, sarà modificata temporaneamente. “Così come comunicato agli esercenti di questa porzione di centro e come condiviso con i cittadini residenti attraverso una prima comunicazione svolta in occasione dell’avvio del cantiere, lo scorso 5 gennaio – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – questa seconda fase dei lavori, decisamente più impattante della prima, avrà inizio una volta trascorse le festività. D’intesa con la ditta incaricata e con gli uffici dei Lavori Pubblici abbiamo programmato ciascuna fase tenendo conto delle esigenze commerciali e dei fine settimana di festa che richiamano in centro un maggior numero di presenze. Dopo aver concluso gli interventi logistici necessari alla prosecuzione dei lavori di riqualificazione dell’antico e monumentale complesso i cui spazi contribuiranno a fornire una concreta risposta al problema casa, nei prossimi giorni prenderanno avvio le operazioni più impattanti che modificheranno la viabilità delle vie interessate comunque garantendo entrata e uscita a tutti, primi fra tutti i residenti”.

La viabilità

L’8 e il 9 aprile la circolazione nelle vie sopra elencate sarà regolata in questo modo: in via Milani non sarà possibile transitare dal civico 8 a via Manfredi, ovvero nel tratto stradale in cui saranno eseguite le principali opere di montaggio (in corrispondenza dell’ingresso a una delle corti interne di palazzo Roverella). In via Manfredi (tra via Mura Santa Maria e via Milani) e via Milani non sarà possibile parcheggiare. In questo caso sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione valido per tutta la giornata; al fine di garantire il passaggio dei mezzi di lavori, in via Manfredi saranno inoltre rimossi i dissuasori di sosta. Un divieto di transito invece sarà in vigore sempre in via Manfredi all’altezza delle vie Mura Sant’Agostino e Cavallotti (il passaggio sarà riservato solo a residenti e pedoni). Al contempo è stato abrogato il senso unico in piazza Aguselli, nel tratto che si estende da via Riceputi Scevola a via Milani, e l’obbligo di svolta a destra in via Pescheria, all’intersezione con via Riceputi Scevola. Anche il trasporto pubblico locale subirà una deviazione: è questo il caso della linea 5 che seguirà un percorso alternativo in via Felice Cavallotti con sospensione temporanea della fermata in piazza Aguselli e utilizzo della fermata Calligari in via Cavallotti.