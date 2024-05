Cesena, candidati tutti ammessi e Sensini sorteggiato primo: come sarà la scheda elettorale

È stato un lungo lavoro, ma a poco più di ventiquattro ore dalla scadenza di sabato a mezzogiorno del termine della presentazione delle liste la commissione che doveva vagliare la correttezza della compilazione si è espressa: sono stati tutti ammessi. Quindi alle elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno per “conquistare” l’amministrazione comunale di Cesena correranno 4 candidati sindaco, che saranno supportati complessivamente da 14 liste.

Con il via libera alle candidature, è stato effettuato anche il sorteggio delle posizioni di candidati e simboli nelle schede elettorali che i cesenati andranno a votare.

Sono arrivati in extremis, sono gli unici con solo una lista in appoggio, ma hanno anche conquistato il primo posto in alto a sinistra nella lista elettorale. Una posizione che decenni fa era molto ambita e che quando la posizione era decisa in base all’ordine di presentazione dava vita ad appostamenti fin dalla notte precedente. Ora ci pensa il sorteggio e al primo posto c’è la lista “Cesena viva e unita per la pace e il bene comune”, che presenta come candidato sindaco Paolo Sensini, 54 anni ad agosto.

In seconda posizione il 49enne Marco Giangrandi, appoggiato da tre liste. Queste sono, secondo l’ordine in cui compariranno nella scheda elettorale, nella prima riga Cesena siamo noi, Italia viva Cesena al centro; nella seconda lista civica Cambiamo.

Terza posizione per il centrodestra con candidato sindaco il 57enne Marco Casali. Una curiosità: è l’unico dei possibili futuri sindaci a non essere nato a Cesena, ma a Bologna. In suo supporto ci sono 4 liste che sulla scheda elettorale compariranno in questo ordine: nella prima riga Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Lega Cesena Casali sindaco; nella seconda Forza Italia, Insieme Casali sindaco (la lista civica di Fabrizio Faggiotto).

Nel sorteggio è arrivato ultimo Enzo Lattuca, 36 anni, sindaco uscente, che rappresenta il centrosinistra e che può contare sui voti di sei liste. Nella scheda elettorale compariranno nella prima riga Movimento 5 stelle 2050, Civica Popolare per Enzo Lattuca sindaco; nella seconda riga Patto per Cesena (formato da Pri e Azione), Pd Lattuca sindaco; nella terza riga Cesena 2024 Lattuca sindaco, Fondamenta Alleanza Verdi e Sinistra Europa Verde Sinistra italiana Psi.

Ora la prefettura dovrà far approntare le schede elettorali. Il modulo prevede il nome del sindaco in base al sorteggio con sotto le liste che lo appoggiano, in fila di due e con andamento orizzontale rispetto al sorteggio. Con lo spazio per ogni lista per le preferenze. I tre candidati “sfidanti” potrebbero comparire tutti sulla parte sinistra della scheda; Enzo Lattuca sulla destra. Ma sarà reso ufficiale solo nei prossimi giorni.