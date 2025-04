Cesena, Campus universitario ripulito dalle scritte no vax

A due mesi di distanza dal raid no vax al Campus universitario di Cesena, sono iniziate le operazioni più gravose per ripulire l’area della scritte in vernice rossa che hanno imbrattato la sede universitaria di Cesena. L’Alma Mater aveva dato il via libera immediato alla ripulitura (costosa) dell’edificio, ma come era già stato chiarito nell’imminenza del raid vandalico, le operazioni di pulizia oltreché essere onerose, avrebbero avuto anche tempi lunghi. Motivo la porosità dei mattoni faccia a vista di cui è composto il Campus, unita alla particolare tenacità, su quel tipo d superficie, dello spray rosso utilizzato.

Era il 19 febbraio quando qualcuno notte tempo, video riprendendosi per “immortalare” il blitz vandalico e farsene vanto sulle chat di telegram dedicate ai no vax, aveva riempito di scritte deliranti e complottiste il perimetro murario dell’università. Un gesto che ha scatenato l’indignazione a tutto tondo della società civile e per il quale sono state aperte indagini per l’individuazione dei responsabili.