Cesena, campo da basket e fontana anticipano il futuro di piazzale Marx VIDEO

Il campo da basket ormai è pienamente fruibile e con la fontana in funzione e illuminata di notte anche dal punto di vista estetico il nuovo piazzale Karl Marx comincia a prendere forma. Il progetto è quello di riqualificazione complessiva della zona stazione, uno dei più ambiziosi e onerosi tra quelli finanziati attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza e che complessivamente vale un investimento da 10.490.000 euro. La prima ad essere realizzata è stata la nuova Autostazione, lungo viale Europa, entrata in funzione a fine estate. La parte centrale di piazzale Karl Marx è ancora sotto i ferri ma intanto è pronto il piccolo piazzale davanti al Cubo con il nuovo campo da basket, l’area dedicata al parcheggio delle bici, la fontana a pavimento e una quinta verde che farà da filtro visivo tra questo spazio e i licei. È un primo scorcio che consente di cominciare a immaginare la nuova vita di questi luoghi. Una nuova vita a cui contribuiranno anche Cesena Lab e il Centro per l’impiego che apriranno le loro nuove sedi negli spazi rigenerati dell’ex Fricò.