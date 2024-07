Cesena, caldo e tutela degli anziani: ecco come aiutarli

Una task force di servizi per far fronte alle elevate temperature di queste settimane. La colonnina di mercurio negli ultimi giorni ha superato abbondantemente i 30 gradi e, così come previsto, la Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, d’intesa con i Servizi Sociali, è pronta a fornire assistenza, sostegno e pronto intervento alle categorie di cittadini a rischio, in particolare anziani soli e malati cronici.

“Nel corso dei mesi estivi – commenta l’assessora ai Servizi per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzo – caldo e solitudine diventano i principali nemici delle persone più fragili ed è per questa ragione che la rete dei servizi presenti sul territorio fa squadra per affrontare situazioni delicate. Tenendo conto dei particolari rischi a cui possono andare incontro le persone più deboli, senza dimora, malati, anziani, nuclei familiari in difficoltà, i Servizi Sociali, oltre a prevedere le consuete azioni di intervento per aiutarle nelle difficoltà quotidiane, si rendono disponibili a rispondere ad eventuali particolari necessità legate al disagio bioclimatico, predisponendo servizi dedicati o progetti particolari. A questi – prosegue l’assessora – si sommano le raccomandazioni fornite a familiari, caregiver e a tutti coloro che entrano in contatto con i Servizi, riguardanti l’importanza dell’idratazione, l’alimentazione adeguata, le attività fisiche consigliate e le strategie per evitare i colpi di calore. Vogliamo arrivare a tutti i cittadini supportandoli nell’affrontare le elevate temperature e offrendo anche occasioni di socializzazione nei centri dedicati. È essenziale non lasciare indietro nessuno in un’ottica di comunità vicina ai bisogni di tutti”. I numeri da contattare sono: 0547 356892 o 0547 356893.

Il piano di intervento

Il piano di intervento, che nasce dalla collaborazione dell’Ausl della Romagna e dei Comuni dell’Unione Valle Savio con Enti, Istituzioni e Associazioni di volontariato del territorio, prevede determinate azioni principali:

Il Centro Risorse Anziani del Comune di Cesena “Contrada Dandini” (numero di telefono 0547/26700) si conferma un punto di riferimento per gli anziani soli che vivono in città e in particolare nel centro storico. Aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 (al pomeriggio è possibile lasciare un messaggio in segreteria telefonica) offre disponibilità all’ascolto, all’informazione e per l’attivazione di interventi che possono facilitare la indipendenza degli anziani che vivono soli favorendo la permanenza nel proprio ambiente di vita. Questo presidio è predisposto per accogliere le segnalazioni di criticità da parte dei Servizi Sociali, Sanitari, Associazioni, medici di base attuando piani di monitoraggio attivo tramite contatti telefonici e visite a domicilio, attivazione consegna spesa, trasporti, acquisto e consegna farmaci. Tra le iniziative predisposte dal Centro Risorse Anziani per l’emergenza caldo, c’è un “ventaglio” da distribuire agli anziani che contiene alcune informazioni sul cosa fare e cosa non fare quando è molto caldo e i numeri da contattare per richiedere aiuto in caso di difficoltà.

Filo d’Argento AUSER. Le volontarie e i volontari di AUSER svolgono attività di contatto attivo rivolto ad anziani soli segnalati dal Centro Risorse Anziani attraverso telefonate periodiche per verificare lo stato generale della persona anziana ed attivare, laddove necessario, specifici interventi. A richiesta, stante le disponibilità di volontari, gli anziani possono essere accompagnati in strutture sanitarie o sociali sia con normali mezzi di trasporto sia con mezzi adatti al trasporto di carrozzine. I volontari sono presenti presso la sede dell’Associazione (corso Comandini, 7) dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e sono reperibili allo 0547/612551.

Al Punto di Appoggio al Lavoro di Cura vengono distribuiti vademecum in lingua alle assistenti familiari che accedono anche agli sportelli Sociali dei Comuni.

Il Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza. Il servizio di teleassistenza/telesoccorso è attivo 24 ore su 24 per circa 80 utenti fragili segnalati dai Servizi Sociali. In casi di criticità climatica può essere installato per brevi periodi avviando un monitoraggio costante e l’attivazione di servizi di prossimità tramite il Centro Risorse Anziani. Nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8:00 alle 14:00, e del giovedì, dalle 11:00 alle 17:00, è sempre presente un operatore nella sede di Cesena (Piazza Pasolini, 80). Contatti: numero verde 800301771, 0547/600640, mail: teleassistenza@aspcesenavallesavio.eu.

La Fondazione Don Baronio mette a disposizione locali climatizzati per accoglienza e sollievo dalla calura durante le ore diurne (contatto telefonico 0547 620607).

Contatti utili

Numero verde del Servizio Sanitario Regionale: 800 033 033

Il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00, il sabato dalle 8.30 alle 13.00.

Ministero della Salute: 1500.

Per maggiori informazioni, consultare il sito https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/rischio-caloresalute.gov.it.