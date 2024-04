Cesena, caduto nel crepaccio: sono migliorate le condizioni del ferito

È stata sciolta dagli specialisti della traumatologia del Bufalini la prognosi di Mario Farnedi: il 49enne cesenate protagonista di una maxi operazione di soccorso avvenuta due pomeriggi fa ai confini collinari tra il territorio comunale di Cesena e quello del comune di Roncofreddo.

Il ciclista resta ricoverato nel comparto intensivo del reparto di Medicina d’Urgenza. È gravato da fratture craniche per gli esiti dell’incidente subito ma la sua prognosi non è più riservata ed ora è stata computata in 30 giorni per la guarigione.

Farnedi si trovava in compagnia di un compagno di escursione in sella alla sua mountain bike attorno alle 14,30 di giovedì, in un sentiero scosceso presente a non molta distanza dalla via Sorrivoli. All’improvviso è precipitato con la mountain bike in un profondo calanco, finendo fuori dalla vista del compagno d’escursione, cadendo rovinosamente in un’area impervia e difficile da raggiungere anche per i soccorritori. Il 118, avvisato dal compagno d’escursione, ha impiegato circa un’ora per raggiungere e “recuperare” il ferito. Con l’elisoccorso dotato di verricello, dottoressa ed infermiera si sono calate nella boscaglia ed hanno stabilizzato prima e sollevato poi il ferito, facendolo trasvolare fino al pronto soccorso del Bufalini dove sono scattate le medicazioni necessarie ed il successivo ricovero in Medicina d’Urgenza.