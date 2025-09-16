Cesena, “C’era una volta” torna sabato 20 e domenica 21 settembre

  • 16 settembre 2025
Dopo la pausa estiva torna “C’era una volta”, la fiera dedicata all’officina antiquaria, vintage e brocantage organizzata da Cesena Fiera.

L’appuntamento è per sabato 20 e domenica 21 settembre, dalle ore 9 alle ore 18,30, nei padiglioni di via Dismano, dove arriveranno centinaia di espositori con proposte di tutti tipi, dai mobili d’epoca agli arredi industriali, dall’abbigliamento e accessori vintage ai giocattoli del passato.

Inoltre, nella sola giornata di domenica 21 settembre, si svolgerà lo Speciale Watch Mania dedicato a collezionisti e appassionati di orologi. Annunciati più di 50 espositori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Non solo si potranno acquistare gli esemplari in mostra, ma si potranno anche fare scambi e permute, e sarà possibile avere stime gratuite del proprio orologio.

Il percorso consigliato

Il biglietto per Watch Mania, acquistabile anche on line, costa 15 euro e, oltre a consentire di visitare anche la tradizionale mostra-mercato, offre la possibilità di accedere a un parcheggio riservato.

Nonostante la concomitanza con le gare dell’Ironman Italia, non si preannunciano particolari problemi di viabilità per raggiungere i padiglioni di Cesena Fiera. La via Dismano sarà regolarmente percorribile in entrambe le direzioni, e l’unico suggerimento sia per chi arriva da direzione Forlì, sia per chi arriva da direzione Rimini, è di percorrere la via Emilia fino alla rotonda di Torre del Moro per poi imboccare la Dismano. Per chi arriva da fuori Cesena, l’opzione migliore è l’A14, con uscita al casello di Cesena Nord.

