Cesena, “C’era una volta” torna sabato 20 e domenica 21 settembre

Dopo la pausa estiva torna “C’era una volta”, la fiera dedicata all’officina antiquaria, vintage e brocantage organizzata da Cesena Fiera.

L’appuntamento è per sabato 20 e domenica 21 settembre, dalle ore 9 alle ore 18,30, nei padiglioni di via Dismano, dove arriveranno centinaia di espositori con proposte di tutti tipi, dai mobili d’epoca agli arredi industriali, dall’abbigliamento e accessori vintage ai giocattoli del passato.

Inoltre, nella sola giornata di domenica 21 settembre, si svolgerà lo Speciale Watch Mania dedicato a collezionisti e appassionati di orologi. Annunciati più di 50 espositori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Non solo si potranno acquistare gli esemplari in mostra, ma si potranno anche fare scambi e permute, e sarà possibile avere stime gratuite del proprio orologio.