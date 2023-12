Cesena, brutta sorpresa alla rocca: contatore dell’energia staccato, salvati in extremis gli eventi natalizi

La rocca ha rischiato di restare al buio durante le festività natalizie, e di non potere quindi organizzare le iniziative che sta proponendo e continuerà a proporre in questo periodo, con buoni riscontri. Tutta colpa di un contratto di fornitura dell’energia elettrica siglato a suo tempo, che era di carattere straordinario e limitato a una durata di tre anni. Con la conseguenza che, alla scadenza, il gestore della rete locale ha proceduto a rimuovere il relativo contatore, e lo ha fatto senza preavviso, lasciando tutti spiazzati.

A quel punto, l’associazione “Jazzlife”, che ha in gestione la struttura fino alla fine del prossimo marzo, a seguito della proroga alla concessione che ha ottenuto, si è precipitata a chiedere al Comune di procurarle velocemente un generatore elettrico per potere svolgere gli eventi in calendario.

A Palazzo Albornoz ci si è attivati per sciogliere il nodo imprevisto e alla fine si è riusciti a metterci una pezza, installando provvisoriamente un nuovo contatore mediante stipula di un contratto con Enel. Una soluzione tampone che è stata trovata in attesa che il Comune di Cesena attivi fornitura energia elettrica con un nuovo gestore. Cosa che si conta di fare già nel mese di gennaio, dotandosi - spiega l’assessore Christian Castorri - di «un contatore nuovo e di potenza adeguata».

Per il momento, è stata “Jazzlife” a farsi carico delle spese sostenute per affrontare l’emergenza con cui si è trovata a dovere fare i conti, ma il Comune provvederà poi a rimborsare tutto, come prevede il capitolato dell’atto di concessione, che regola i rapporti tra le due parti.