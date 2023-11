Cesena, bocconi “sospetti”: segnalati davanti alla Malatestiana

Il “profumo” è commestibile, la forma stravagante ed il colore poco rassicurante. Ha destato allarme un ritrovamento avvenuto domenica, da parte di alcuni fruitori della zona, di materiale “sospetto” nelle aiuole a fronte della biblioteca Malatestiana.

Chi ha rintracciato quei “bocconi” di strana forma ai piedi degli storici alberi della piazza davanti la biblioteca, ha avvisato immediatamente la polizia locale; temendo che si potesse trattare di bocconi avvelenati destinati a colpire gli animali domestici che si muovono in quella zona di centro storico.

Una pattuglia di polizia locale è intervenuta per visionare e rimuovere quegli “oggetti” di un verde cupo. Che così non verranno ingurgitati da nessuno. Il sospetto principe però, al momento, è che potesse trattarsi non di veleno per animali ma di qualche residuo di piccantissimi snack al wasabi, sfuggito dal sacchetto della merenda di qualche ragazzino.