Cesena, bimbi caduti e contusi all’uscita della nuova scuola: cambiano gli orari della campanella per evitare incidenti

La calca e la fretta di “scappare da scuola” ieri all’uscita di Palazzo Mazzini Marinelli ha creato una situazione di pericolo per la quale già da oggi s’interverrà con delle modifiche per evitare nuovi disagi.

Da qualche giorno gli studenti della Media Viale della resistenza sono ospiti nel palazzo storico in centro destinato in futuro a diventare la nuova “casa della musica”. L’edificio è stato attrezzato per ospitare la Media intanto che nella sede storica della zona Ippodromo sono in corso lavori di ristrutturazione. Gli studenti hanno dei bus dedicati che li scaricano (e li tornano a prendere) a circa 350 metri dall’ingresso di palazzo Mazzini Marinelli. Itinerario da coprire a piedi.

Ieri all’uscita la dinamica era quella sperimentata fin dal giorno di apertura della sede. Una prima campanella per far scendere tutti in cortile; e una seconda che da il via all’uscita e al raggiungere i bus. È qui che, una volta partiti tutti gli studenti verso il cancello, due di essi hanno cercato di “risalire la corrente” per tornare in classe. Avendo dimenticato un cellulare e un paio di occhiali. Studenti caduti a terra e rimasti contusi nella calca e nel colpo subito a terra. All’episodio ha assistito (intervenendo a tutela dei ragazzi) il preside. Che ha messo in sicurezza i due studenti. Per evitare calca, già da oggi ci saranno campanelle “scaglionate” per far uscire gli studenti un po’ alla volta: ed evitare qualsiasi tipo di nuovo pericolo.