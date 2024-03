Cesena, Biblioteca Malatestiana aperta tutti i martedì sera fino alle 23

Un esperimento di primavera del Comune. A partire da martedì 12 marzo, fino all’11 giugno, la Biblioteca Malatestiana resterà aperta in via sperimentale tutti i martedì sera dando modo ai suoi utenti di trattenersi fino alle ore 23. L’apertura straordinaria riguarderà tutti i servizi della Biblioteca, sezione moderna e mediateca (ma non la sezione ragazzi): sarà dunque possibile prendere a prestito libri e qualsiasi altro documento che la biblioteca rende disponibile a scaffale, fermarsi nelle sale studio per studiare o per leggere libri, quotidiani e periodici, così come guardare un film nelle postazioni o in sala proiezione, giocare con giochi e videogiochi da soli o con altri.

“La Biblioteca Malatestiana – commenta l’assessore alla Cultura Carlo Verona – è un luogo pensato per essere aperto alla città e a tutti coloro che intendono conoscere e approfondire i tanti servizi proposti. Settimanalmente accoglie centinaia di studenti che in queste sale svolgono attività di studio, consultazione, ricerca e lettura, intervallando il dovere al piacere, questo rappresentato dalla sezione gaming della Mediateca o dalla sala proiezioni. È un luogo per tutti. Per questa ragione, forte della ricca e variegata proposta esistente, avviamo questa nuova esperienza prolungando l’orario di apertura del martedì fino alle ore 23:00. Nel corso di questi anni, anche a seguito dell’ampliamento degli spazi e dei servizi, la Malatestiana ha registrato una crescita notevole confermata anche dai dati del 2023, anno in cui la Malatestiana ha offerto i suoi servizi a 10.986 utenti fissi (a fronte del 9.159 dell’anno precedente) accogliendo 2.609 nuovi iscritti, con una significativa richiesta presentata dalle fasce anagrafiche 5-9 anni (712), 10-14 anni (576 nuove iscrizioni) e 20-24 anni (297 nuovi arrivi), a dimostrazione del fatto che la Biblioteca è sempre di più fruita dai giovanissimi”.

“Mediateca di sera”

Nel corso del mese di marzo inoltre sono previste alcune attività specifiche. È questo il caso di “Mediateca di sera”, rassegna caratterizzata da attività di gaming che a partire dalle ore 20:00 saranno gestite dalle volontarie e dai volontari di Area Games Cesena e Arci Servizio Civile che animeranno la Sala Gaming con proposte di giochi da tavolo sempre differenti. È possibile anche portare i propri giochi da tavolo o di ruolo e giocare con chiunque voglia farlo. Il calendario prevede tre primi appuntamenti con giochi da tavolo per tutti: martedì 12 “Pioggia di dadi, il delicato equilibrio tra strategia e fortuna”, martedì 19 “I grandi classici, primi passi versi i giochi moderni” e martedì 26 “I giochi cooperativi, assieme contro il gioco si può fare”.

Sala proiezioni

Anche la Sala proiezioni resterà aperta fino a tarda sera proponendo film tutti i martedì alle ore 20:30 (apertura dalle 20:00). Come di consueto si tratta di proiezioni riservate agli utenti della biblioteca, per cui è necessario essere iscritti ai servizi o iscriversi direttamente in biblioteca. Per ottenere informazioni più dettagliate sulle proiezioni occorre recarsi in biblioteca o contattare i numeri 0547 610892 e whatsapp 366 1430062, oppure via mail malatestianamediateca@comune.cesena.fc.it.