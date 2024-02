Cesena, Biblioteca Malatestana: 2.609 nuovi iscritti nel 2023 e aumentano i giovanisismi

La Cesena della lettura si conferma una realtà vivace e giovani. Il 2023 è stato un anno di grande crescita per la Biblioteca Malatestiana di Cesena che resta il principale punto di riferimento per la vita culturale cittadina, e non solo. Da gennaio a dicembre 2023 la Malatestiana ha offerto i suoi servizi a 10.986 utenti fissi (a fronte del 9.159 dell’anno precedente) accogliendo 2.609 nuovi iscritti, con una significativa richiesta presentata dalle fasce anagrafiche 5-9 anni (712), 10-14 anni (576 nuove iscrizioni) e 20-24 anni (297 nuovi arrivi), a dimostrazione del fatto che la Biblioteca è sempre di più fruita dai giovanissimi.

La biblioteca ha arricchito le proprie collezioni con oltre 8 mila documenti e ha acquisito il fondo fotografico “Giovanni Zaffagnini”, grazie all’intervento della Regione Emilia-Romagna. “Si tratta di dati che ci inorgogliscono e che confermano – commenta l’assessore alla Cultura Carlo Verona – la visione di biblioteca promossa da questa Amministrazione attraverso l’ampliamento della Malatestiana, l’introduzione di nuovi servizi, la riorganizzazione degli spazi e la presentazione di molteplici attività pensate per le famiglie, i piccolissimi e per i giovani, studenti e non. L’anno da poco concluso ci restituisce una fotografia più che positiva: la Malatestiana ha rafforzato ulteriormente la propria vocazione di polo culturale aperto alla città e alla rete delle realtà culturali, rispondendo alle esigenze dell’ampia platea di utenti e collaborando con innumerevoli realtà territoriali e nazionali con lo scopo di proporre un’offerta di qualità sette giorni su sette, da mattino a sera. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 sono stati registrati 173.124 prestiti, di cui 2189 richieste di prestito intersistemico, ovvero di documenti dati a prestito ad altre biblioteche, e 2.690 di prestito da altre biblioteche. La nostra è una Biblioteca che negli anni è cresciuta in modo rilevante, forte delle sue 382.133 raccolte e 8086 unità bibliografiche catalogate. Una domanda potenziata inoltre dall’utilizzo dei canali social attraverso cui raggiungiamo pubblici variegati interessati alle diverse attività proposte ed organizzate, anche in collaborazione con altri enti, associazioni e cittadini”.

Prestito interbibliotecario tra le biblioteche e i punti lettura

Nel 2023 i lettori hanno potuto apprezzare due nuovi importanti servizi, entrambi gratuiti: il prestito interbibliotecario tra le biblioteche e i punti lettura del sistema bibliotecario del Comune di Cesena Con.Te.Sto e tra le principali biblioteche della Romagna. In questo modo la raccolta a disposizione va oltre gli scaffali della Malatestiana e diventa la biblioteca della città e della Romagna. Se nel 2022 i prestiti interbibliotecari erano stati 689, grazie ai nuovi servizi sono balzati a 5.108.

I libri più prestati

Per gli appassionati di classifiche il libro più prestato del 2023 per la sezione adulti è “La portalettere” di Francesca Giannone, seguito da “Mi limitavo ad amare te” di Rosella Pastorino e “L’inverno dei leoni” di Stefania Auci. Scorrendo la classifica, al quarto e quinto posto si collocano “La vita intima” di Niccolò Ammaniti e “Cambiare l’acqua ai fiori” di Valérie Perrin. I tre titoli più gettonati per la saggistica invece sono stati: “Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più” di Michela Murgia, “La luce delle stelle morte, saggio su lutto e nostalgia” di Massimo Recalcati, “Donne che pensano troppo” di Susan Nolen-Hoeksema.

In relazione alla Biblioteca Ragazzi, le fasce d’età con più prestiti sono state: 05-09 anni (16.872 prestiti) e 10-14 anni (9.223 prestiti). I più richiesti nel 2023 sono stati: “Fabbricanti di lacrime” di Erin Doom, “Chi ha ucciso Kenny” di Pera Toons, “I cinque malfatti” di Beatrice Alemagna.

Mediateca

Il 2023 ha confermato l’assoluta centralità della Mediateca che registra 45.897 movimenti con un incremento del +19,1% sul 2022; 41.655 prestiti con una crescita del +20,2% a fronte dell’anno precedente. Tutte le principali sezioni della mediateca mostrano un flusso positivo: prestito audiovisivi +12,7%, prestito fumetti +43,7%, 533 periodici prestati contro i 191 del 2022, movimentazione giochi/videogiochi +47,6%, 106 bacheche esposte. Per la Sala Gaming si contano 5246 prenotazioni di postazioni, ben +94,9% sul 2022, 35 eventi con 1731 presenze (2022: 36 con 1409).