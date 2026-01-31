Cesena, “Benvenuto Bebè”: la festa dei nuovi nati alla Malatestiana

Si è svolta questa mattina, nei locali della Biblioteca Malatestiana Ragazzi, la tradizionale cerimonia di consegna del kit ‘Benvenuto bebè’, che ha coinvolto 260 bambine e bambini nati a Cesena nei primi sette mesi del 2025. A dare il benvenuto alle famiglie sono state le assessore ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo e alla scuola e ai servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi, che hanno ribadito il ruolo della Biblioteca Malatestiana come luogo pubblico per eccellenza in cui ogni cesenate si avvicina per la prima volta alla lettura.

All’incontro hanno partecipato anche alcune funzionarie del settore Cultura e Biblioteca Malatestiana, insieme ai rappresentanti dell’Agenzia per la famiglia, del Centro per le famiglie e del Centro di aiuto alla vita.

A ciascuna famiglia è stato consegnato un baby kit contenente prodotti per l’igiene personale per il piccolo/piccola, un libro per l’infanzia selezionato tra le pubblicazioni consigliate nell’ambito del progetto ‘Nati per Leggere’, una guida con i servizi educativi pubblici e privati del territorio comunale e un omaggio offerto dal Centro di Aiuto alla Vita.