Cesena, “Benessere giovane”: torna il progetto di attività motoria nelle scuole

Lo sport torna fra i banchi delle elementari di Cesena con Benessere giovane, il progetto dall’associazione Benessere in Movimento in collaborazione con Atletica Endas Cesena e il supporto di Amadori e del Rotary Club cesenate. I primi ragazzi che vi hanno partecipato nel 2009 sono ormai in procinto di terminare il liceo , ma l’entusiasmo con cui i giovanissimi studenti partecipano all’iniziativa rimane sempre lo stesso anno dopo anno. Quest’anno a essere coinvolti saranno circa 800 alunni di 43 classi (nove del primo anno e trentaquattro del secondo) di cinque circoli didattici cesenati (Carducci, Fiorita, Oltresavio, Sant’Egidio e Vigne) che seguiranno sette lezioni guidate da dodici istruttori esperti laureati in Scienze Motorie.

Correre, saltare e lanciare, le componenti fondamentali dell’alfabetizzazione motoria, saranno le “materie” in cui i ragazzi si eserciteranno fino alla festa finale della manifestazione che si terrà al campo di atletica di via Fausto Coppi il prossimo 12 aprile. “Dalla prima edizione a oggi non è cambiato nulla - racconta il direttore tecnico del progetto Davide Cicognani - i ragazzi sono sempre diversi ma l’energia e il divertimento con cui partecipano alle lezioni sono sempre gli stessi e sono il carburante che ci spinge a continuare in quella che è ormai diventata una tradizione per le scuole elementari cesenati.”

Altro motivo di soddisfazione per gli organizzatori è il rapporto di collaborazione che gli istruttori hanno instaurato con i docenti e che è uno dei motivi del successo di Benessere Giovane. “I nostri istruttori non si sostituiscono agli insegnanti ma mettono al loro servizio le proprie competenze - continua Cicognani - mostrano esercitazioni e danno consigli che diventano il punto di partenza da cui i docenti possano continuare autonomamente a lavorare sull’educazione motoria e in questo modo hanno creato una sinergia che prosegue da quindici anni”