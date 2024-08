Le note di “Bella ciao” e “Romagna mia” per l’ultimo saluto a Primo Calbi. Scomparso a 99 anni, “Nonno Pippo” era conosciutissimo a Bagnile di Cesena, dove era nato nel marzo 1925 e dove ha sempre abitato, ha continuato a sostenere con tutta la sua volontà e la sua forza la scelta giovanile per la libertà e la democrazia contro la guerra come fervente antifascista. Iscritto fin dal 1945 all’Anpi, come alla Cgil e al Pci prima, fino al Pd Partito Democratico di oggi.