Cesena: auto medica del 118 bloccata, esposto e caccia al vandalo dei chiodi

Fratture costali multiple e contusione polmonare. è ricoverato in Geriatria al Bufalini A.D.C.: l’88enne di Balignano protagonista di una rovinosa caduta due pomeriggi fa attorno alle 18. È la persona che ha riportato le conseguenze più serie (molto serie per una persona della sua età) nella raffica di interventi del 118 che necessitavano di un medico, nel cuore di lunedì pomeriggio. Interventi di soccorso che sono stati rallentati dal vandalo dei chiodi: che da due anni getta viti per bucare pneumatici lungo la via San Cristoforo, e che durante il turno di lavoro diurno del lunedì ha danneggiato (rendendola per un po’ inservibile) l’auto medicalizzata di Cesena, che ha base di partenza dal Prime Center Ior proprio lungo la via San Cristoforo. «È la prima volta da quando siamo “di base” con la medicalizzata in questa zona che incappiamo in questa problematica - spiega il direttore del servizio emergenza del 118 Maurizio Menarini - Ho preso atto che invece qui in via San Cristoforo episodi come questi si verificano ormai da un paio d’anni ai danni della popolazione. Un “divertimento idiota” quello che mi si dice viene perseguito da qualcuno sistematicamente. Qualcosa che può diventare davvero pericoloso per chi ha bisogno dei rapidi soccorsi che il 118 garantisce. Chiaramente stiamo valutando se presentare un esposto sull’accaduto o una vera e propria denuncia come Azienda Usl. Cosa che faremo molto volentieri se questo atto può contribuire a smascherare l’autore dello spargimento di chiodi e viti e se possa eventualmente contribuire a chiamarlo a maggiori responsabilità una volta che verrà identificato».

L’auto medicalizzata che doveva recarsi in emergenza a Balignano dall’88enne ferito è stata sostituita da quella proveniente da Santarcangelo. Mentre quella normalmente di stanza a Cesenatico contemporaneamente si muoveva per un’altra emergenza in zona Gambettola. In pochi minuti è servita anche un’altra automed a Cesenatico, per una persona colta da malore; e questa è dovuta accorrere da Rimini. Chilometraggi (e tempi) più lunghi per eseguire i soccorsi medici (sul posto c’era già un’ambulanza con infermiere) che ora sono sulla coscienza dello spargitore di chiodi: «Non si augura mai il male a nessuno - dettaglia l’assessore alla Sicurezza ed alla polizia locale Luca Ferrini - ma mi auguro però che l’accaduto possa far riflettere l’uomo o la donna che compie questi vandalismi. Una delle persone che necessitava dell’auto medicalizzata poteva essere lui stesso o un suo parente. Facilmente se qualcuno di questi pazienti avrà ripercussioni serie anche a causa dell’impossibile intervento più rapido per l’automed con la gomma forata, questa persona sarà chiamata a risponderne in maniera decisa. Quanto accaduto non lo si potrebbe più definire certo un mero vandalismo se ci fossero ripercussioni irrimediabili per la salute delle persone».

Il vandalo di via San Cristoforo è due anni circa che fa strage di pneumatici: «La polizia locale sta indagando in maniera serrata da tempo con servizi mirati ed appostamenti fatti anche in borghese e con foto trappole. Ed anche le altre forze dell’ordine ho conto del fatto che non stiano sottovalutando la situazione. La mia speranza è che queste indagini posano i futuro portare a dei risultati, anche se non è facile. Si tratta di una persona che sta anche molto tempo senza agire, poi magari rispunta ed in una settimana fa tre blitz in orari e momenti diversi. Spero si renda conto di quanto successo questa volta e della pericolosità del suo agire; e che rifletta su come dei soccorsi del 118 possa aver bisogno anche lui o qualcuno a lui caro prima di tornare ad agire».