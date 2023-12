Cesena: auto contromano sulla E45 crea due incidenti e fa perdere le proprie tracce

Mattinata all’insegna del panico sulla E45 nel tratto di Cesena. A causa di un automobilista “distratto” che aveva imboccato la superstrada contro mano e viaggiava rischiando di avere degli incidenti frontali con tutti gli altri automobilisti regolarmene in transito.

La segnalazione è arrivata ai numeri di emergenza poco prima delle 10 di ieri. Il tratto è quello che corre tra i vari caselli di uscita collocati sul territorio di Cesena.

Una Fiat Panda, con a bordo un uomo (di cui gli altri automobilisti che lo hanno visto non hanno potuto fornire particolari dettagli) stava viaggiando verso nord per andare verso Ravenna. Ma lo faceva sulla carreggiata sud, quella che conduce verso Bagno di Romagna, in direzione Roma dunque.

L’autista della Panda forse credeva di marciare tranquillamente sulla sua prima corsia. Invece era contromano sulla corsia di sorpasso della carreggiata opposta. Molti i veicoli che lo hanno incrociato tra un lampeggio ed una vigorosa “clacsonata”. Due di questi non hanno potuto evitare di sbandare, per essere certi di schivarlo, ed hanno finito per danneggiare la propria vettura. Hanno atteso l’arrivo dei soccorsi, sotto forma di una pattuglia della Polstrada di Bagno di Romagna, all’uscita dello svincolo Sud di Cesena. Immediata è scattata, con segnalazioni anche alle forze dell’ordine presenti nell’area ravennate, la ricerca della Panda che impegnava in maniera piratesca e pericolosa la superstrada. Non è dato sapere se l’automobilista si sia pian piano avveduto dell’errore commesso entrando in E45, e se si sia girato facendo un’inversione “ad U” nel primo punto in cui si è trovato solo e lontano da pericoli. Oppure se, “semplicemente” ma sempre contromano, sia uscito dalla E45 prima che le forze dell’ordine che lo cercavano potessero intercettarlo. Per provare a capire chi fosse e prendere adeguati provvedimenti punitivi, verranno visione le telecamere di sicurezza che si trovano presenti i buon numero nei vari svincoli dei caselli della Superstrada.