Auto a fuoco questa mattina e traffico in tilt sulla corsia Nord della E45 all’altezza di Pievesestina di Cesena. Per cause in via di accertamento poco dopo le 10:30, una vettura è stata aggredita dalle fiamme, con il pronto intervento dei Vigili del Fuoco a spegnere l’incendio. Sul posto anche la polizia stradale di Bagno di Romagna.