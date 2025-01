Una notte agitata quella vissuta dai residenti di un condominio di via Cerchia di Sant’Egidio a Cesena. Nella notte verso le 2 è scoppiato un incendio nel garage interrato, dove un’auto ha preso fuoco. Sono intervenute due squadre del Distaccamento Vigili del Fuoco di Cesena che hanno operato per spegnere le fiamme, evacuando i fumi dalla struttura ed evitando la propagazione delle fiamme. Nessuna persona coinvolta e cause in corso di accertamento. Sul posto anche i Carabinieri.