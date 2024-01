Cesena, auto a fuoco nel cortile di una casa

Auto a fuoco nell’area esterna di una vecchia casa di campagna in via Violetti, nella zona al confine con Gambettola. L’allarme è scattato poco dopo le 18 e ha fatto accorrere i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme con una auto di grossa cilindrata che è andata praticamente distrutta, mentre un altro mezzo della famiglia che era poco distante non è stato intaccato dal fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Le indagini dovranno chiarire se l’incendio è stato doloso. I proprietari dell’auto erano in casa: avrebbero sentito dei rumori che potrebbero essere stati causati dal crepitio del fuoco sprigionato, ma avrebbero avuto anche l’impressione di una figura che si allontanava di corsa dal luogo.