Cesena, auditorium per ravvivare la zona stazione: primo passo

Partirà da un intervento sul controsoffitto per garantire la sicurezza dei fruitori, visto «il distacco di alcuni elementi» che ne fanno parte, il percorso che porterà l’aula magna della Facoltà di Psicologia a diventare un pezzo chiave del rilancio dell’area di fronte alla stazione, che sta cambiando radicalmente volto dopo il trasferimento del piazzale dei bus e la sua trasformazione in una piazza verde, a vocazione sociale e anche sportiva. Il sindaco Enzo Lattuca ha annunciato che i 390 posti presenti nella sala accanto all’ex “Le Fricò” sono destinati a diventare un auditorium dove saranno organizzati eventi in grado di far vivere la zona riqualificata, insieme ad altre attività, tra cui un chiosco simile a quello ai giardini Savelli, che nascerà in quello spazio rinnovato. La capienza e anche la bellezza estetica dell’aula magna, così come la comodità della sue poltroncine (con un comfort molto superiore per gli ascoltatori rispetto ad altre sale usate per conferenze e altri appuntamenti pubblici) sono punti di forza di quella sala, finora a servizio quasi esclusivo dell’Università, che con l’imminente trasferimento di Psicologia nella nuova sede all’ex zuccherificio, potrà essere utilizzata in modo differente e più ampio. Occasioni d’oro per utilizzarla in questo modo nuovo potrebbero essere i due partecipati festival culturali in programma nell’autunno 2026: “Agorà” e “La bellezza delle parole”. Però, prima di tutto, vanno fatti i conti, con la necessità di «eliminare la criticità esistente nel sistema di sospensione e l’instabilità dell’attuale plafonatura». Per questo dagli uffici di Palazzo Albornoz è stato dato il via libera, alcuni giorni fa, a lavori di manutenzione straordinaria da 190mila euro. Sono appunto mirati al ripristino del controsoffitto dell’aula, che è di proprietà del Comune e finora in concessione all’Università. Si tratta di un primo stralcio, per il quale la Giunta ha approvato il progetto di fattibilià tecnico-economica ed esecutivo. Farà poi seguito, in una seconda fase, che non tarderà ad arrivare, la realizzazione di un controsoffitto tutto nuovo.