Cesena, asta per il Bar Barriera: ecco come partecipare

Lo storico Bar Barriera cerca un gestore. L’Amministrazione comunale di Cesena, confermando l’obiettivo di valorizzare gli spazi e i luoghi pubblici cittadini, potenziandone l’attrattività e la fruibilità e promuovendo sinergie tra pubblico e privato, guarda al futuro e avvia l’iter per la gestione del fabbricato di levante della Porta Barriera Cavour, collocato all’inizio di Corso Gastone Sozzi e dichiarato di interesse storico-artistico.

A questo proposito, mercoledì 26 novembre, alle ore 9, nel palazzo comunale, si terrà un pubblico esperimento d’asta ad unico e definitivo incanto finalizzato all’affidamento in concessione dei locali interni alla Porta Barriera Cavour (Levante), dove al momento trova sede il ‘Bar Barriera’.

“Esattamente come avvenuto in precedenti occasioni e allo stesso fabbricato di Ponente dove presto sorgerà una farmacia – commenta l’assessore con delega al Patrimonio Christian Castorri – anche in questo caso si procederà con un nuovo affidamento attraverso il quale si andrà a valorizzare questa porzione di uno degli immobili più storici e rappresentativi della nostra città, per lungo tempo considerato la porta principale al centro. Con questa iniziativa vogliamo dunque promuovere una gestione qualificata di un edificio simbolo della città, rafforzando l’identità storica e culturale e offrendo, allo stesso tempo, nuove opportunità di valorizzazione del patrimonio pubblico. Ci troviamo infatti in una zona cittadina particolarmente frequentata, dove insistono diverse attività, e dalla quale si transita per raggiungere l’area della stazione e il comparto scolastico cittadino. Siamo certi che questi locali troveranno nuova vita affermandosi nei prossimi nove anni di nuova gestione”.

L’immobile, attualmente adibito a pubblico esercizio con somministrazione di alimenti e bevande, manterrà la stessa destinazione d’uso anche nella futura gestione. Il canone annuo di concessione posto a base d’asta, determinato attraverso una valutazione tecnico-estimativa redatta dall’Ufficio Patrimonio del Comune di Cesena, è fissato in 36.700,00 euro. La concessione avrà una durata di 9 anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e non sarà rinnovabile al termine del periodo stabilito.

Per essere ammessi alla procedura, i soggetti interessati dovranno effettuare obbligatoriamente un sopralluogo dell’immobile, prenotando un appuntamento telefonico ai numeri 0547 356302 – 0547 356285 oppure scrivendo a patrimonio@comune.cesena.fc.it. Non saranno ammessi all’asta i candidati che non avranno preso visione dell’immobile. Chiunque sia in possesso dei requisiti previsti e intenda partecipare alla gara dovrà presentare tutta la documentazione richiesta entro le ore 13:00 di martedì 25 novembre. Tutte le altre informazioni sono reperibili nella pagina dedicata del sito dell’Ente (https://www.comune.cesena.fc.it/novita/avviso-pubblico-affidamento-barriera-cavour-levante-2025/) dove è anche possibile visionare la documentazione relativa.