Cesena, “Arte in festa”: laboratori per bambini a Borello il 30 dicembre e il 5 gennaio

In vista della fine dell’anno e della festa dell’Epifania l’associazione culturale Artexplora, insieme all’associazione Quelli di S.E.M.P.R.E., al Comune di Cesena e all’hub Con.Te.Sto Borello, propone “Arte in Festa - Laboratori ed Avventure per un magico Natale”. Il progetto, che si articola in quattro laboratori gratuiti dedicati alle bambine e ai bambini di età compresa tra i 4 e 12 anni, ha lo scopo di accompagnare i piccoli nello sviluppo di immaginari creativi, conciliando pratiche e metodologie artistiche, con pedagogie innovative, per un’esperienza estetica e poetica.

Sabato 30 dicembre

Il laboratorio intitolato “Alfabeti Incantati. Messaggi speciali per la Befana” avrà luogo sabato 30 dicembre negli spazi di Con.Te.Sto Borello, in Piazza San Pietro in Solfrino 465, dalle ore 16:00 alle ore 17:30. Questo laboratorio prende ispirazione dal lavoro dell’illustratrice e pedagogista belga Geneviève Casterman, che indaga diverse dimensioni metodologiche e finalità comunicative dell’attività del disegno per bambini. I partecipanti saranno invitati ad inventare un nuovo tipo di scrittura, permettendo loro di indagare l’esistenza di altri sistemi di scrittura, come quelli logografici. In questo modo ciascun partecipante potrà associare ogni lettera o parola a qualsiasi disegno di suo gradimento. Con questo nuovo sistema di scrittura personalizzato, potrà poi scrivere il suo messaggio segreto alla Befana ed eventualmente farla interpretare agli altri bambini.

Venerdì 5 gennaio

Il secondo laboratorio, “Guarda che notte - Sta arrivando la Befana!”, in programma venerdì 5 gennaio, si terrà sempre nella sede di Borello, dalle ore 16:00 alle ore 17:30. In questa attività le bambine e i bambini si confronteranno con diverse tecniche pittoriche su formati di composizione e dimensioni differenti. Questo atelier permetterà ai bambini di scoprire come creare immagini fluttuanti, per restituire il senso del movimento alle loro rappresentazioni del cielo, delle nuvole, delle stelle, la notte dell’arrivo della Befana.